Wi-Fi 7: Cambium Networks presenta l’access point per ambienti ad altissima densità

L’access point (AP) per interni direzionale Wi-Fi 7 X7-56X di Cambium Networks, con la sua terza radio definibile via software, è progettato per garantire una densità ultra elevata e prestazioni all’avanguardia, con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze attuali e future, assicurando le prestazioni richieste in scenari particolarmente esigenti in cui sono necessarie antenne direzionali. Grazie ad una radio IoT integrata, l’X7-56X supporta BLE, Zigbee, Matter o Thread® e soddisfa qualsiasi esigenza IoT.

L’X7-56X offre una facile installazione grazie al sistema multifunzionale incluso, che consente di montare l’access point su diversi tipi di scatole di derivazione elettriche e di telecomunicazioni, su un controsoffitto sospeso o su qualsiasi superficie piana. La staffa articolata opzionale consente agli operatori di orientare il dispositivo verso le aree ad alta densità e di regolarne l’angolazione senza l’ausilio di ulteriori strumenti.

Come tutti gli altri access point Cambium, l’X7-56Xopera utilizzando la piattaforma di gestione di rete cnMaestro, accessibile sia in cloud che in loco.

In linea con la logica ONE Network di Cambium , cnMaestro facilita la gestione di tutti i dispositivi attraverso un’interfaccia intuitiva, semplificando il controllo dal backhaul ai dispositivi periferici, consentendo una gestione veloce della rete, riducendo i tempi di formazione e di risoluzione dei problemi. L’ access point Wi-Fi 7 X7-56X in sintesi:

• Wi-Fi 7 tri-radio/tri-banda con antenna direzionale a 60°

• 6 GHz (4×4), 5 GHz (4×4), 2,4 GHz (2×2)

• Velocità di trasmissione dati aggregata di 17,9 Gbps

• Porta uplink 5 GbE • Modalità LPI (low-power indoor)

• Radio IoT a supporto di numerosi protocolli

• Gestito con cnMaestro