Wi-Fi 7: Cambium Networks presenta l’access point per ambienti ad altissima densità

L’access point (AP) per interni direzionale Wi-Fi 7 X7-56X di Cambium Networks, con la sua terza radio definibile via software, è progettato per garantire una densità ultra elevata e prestazioni all’avanguardia, con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze attuali e future, assicurando le prestazioni richieste in scenari particolarmente esigenti in cui sono necessarie antenne direzionali. Grazie ad una radio IoT integrata, l’X7-56X supporta BLE, Zigbee, Matter o Thread® e soddisfa qualsiasi esigenza IoT.
L’X7-56X offre una facile installazione grazie al sistema multifunzionale incluso, che consente di montare l’access point su diversi tipi di scatole di derivazione elettriche e di telecomunicazioni, su un controsoffitto sospeso o su qualsiasi superficie piana. La staffa articolata opzionale consente agli operatori di orientare il dispositivo verso le aree ad alta densità e di regolarne l’angolazione senza l’ausilio di ulteriori strumenti.
Come tutti gli altri access point Cambium, l’X7-56Xopera utilizzando la piattaforma di gestione di rete cnMaestro, accessibile sia in cloud che in loco.
In linea con la logica ONE Network di Cambium, cnMaestro facilita la gestione di tutti i dispositivi attraverso un’interfaccia intuitiva, semplificando il controllo dal backhaul ai dispositivi periferici, consentendo una gestione veloce della rete, riducendo i tempi di formazione e di risoluzione dei problemi.
L’ access point Wi-Fi 7 X7-56X in sintesi:
• Wi-Fi 7 tri-radio/tri-banda con antenna direzionale a 60°
• 6 GHz (4×4), 5 GHz (4×4), 2,4 GHz (2×2)
• Velocità di trasmissione dati aggregata di 17,9 Gbps
• Porta uplink 5 GbE • Modalità LPI (low-power indoor)
• Radio IoT a supporto di numerosi protocolli
• Gestito con cnMaestro