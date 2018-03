FG Distribuzione: l’Idea di Lenovo

Siglato un importante accordo come distributore ufficiale su tutto il territorio nazionale dei prodotti Lenovo della linea consumer (contrassegnata dal marchio “Idea”)

Prosegue il cammino dell’ampliamento del portfolio di FG Distribuzione che ora si pone al fianco di Lenovo. Oggetto della partnership siglata tra le due aziende sono tutti i prodotti della linea consumer Idea – notebook, ultrabook, tablet e accessori.

Il nuovo accordo conferma che, per FG Distribuzione, il 2013 costituirà un anno importante e molto impegnativo, di consolidamento delle collaborazioni già operative, ma anche di ampliamento con la ricerca di brand ad alto contenuto tecnologico.

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti da un’azienda innovativa come Lenovo in questa fase di espansione del suo brand sul mercato italiano», hanno commentato Mario Pontini, direttore commerciale e Matteo Franchina, BU manager di FG Distribuzione per la linea Lenovo.

«In un momento di mercato in cui la scelta del distributore su cui puntare è molto importante – ha aggiunto Giuseppe Finocchiaro, direttore generale della divisione Consumer di Lenovo per la South Region (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Israele) – FG Distribuzione ci è sembrata la scelta ideale per la sua capacità di garantire una presenza forte e diffusa su tutto il territorio grazie alla sua rete capillare di forza vendita, che ci permetterà di incrementare la nostra visibilità nel comparto di riferimento sulla clientela seguita».

Silvia Viganò