Le HP Indigo supportano la campagna di personalizzazione del marchio Coca-Cola

Le macchine da stampa digitali hanno fatto raggiungere un record senza precedenti, con una produzione di 800 milioni di etichette personalizzate in 32 Paesi

Per la campagna di personalizzazione del marchio Coca-Cola più grande di tutti i tempi, HP ha prodotto, su grande tiratura, etichette personalizzate su macchine da stampa digitali serie Indigo WS6000. La campagna “Condividi una Coca-Cola” è stata avviata in tutta Europa l’1 maggio ed è studiata per consentire a Coca-Cola di coinvolgere direttamente i suoi consumatori in 32 Paesi. Il famoso logo Coca-Cola sulle bottiglie di Coca-Cola, Coca-Cola light e Coca-Cola Zero sarà sostituito con 150 tra i nomi i, i soprannomi e i vezzeggiativi più comuni in ogni Paese. La campagna, supportata da un programma di marketing completamente integrato per la connessione online con i consumatori, rafforza la posizione di Coca-Cola quale innovatore all’interno del commercio al consumo.

Il progetto ha combinato tecnologia di stampa convenzionale e stampa digitale HP Indigo per la creazione di 800 milioni di etichette personalizzate di alta qualità.

«La confezione svolge un ruolo critico nella campagna Condividi una Coca-Cola poiché collega la bottiglia fisica ai canali di comunicazione online, inclusi social network e siti di contenuto generato dagli utenti – ha affermato Marit Kroon, marketing manager di Coca-Cola Europa -. La possibilità di personalizzare un così elevato volume di etichette con le macchine da stampa digitali HP Indigo, ottenendo al contempo la qualità e l’uniformità richieste da Coca-Cola, apre la via a nuove possibilità per future campagne creative».

Il progetto è stato condotto da Peter Overbeek, amministratore delegato, di Eshuis, un convertitore di etichette con sede a Dalfsen (Paesi Bassi) e ha coinvolto otto convertitori di etichette in varie parti d’Europa, i quali hanno coordinato la produzione delle etichette personalizzate su 12 macchine da stampa digitali serie Indigo WS6000. Le macchine da stampa hanno lavorato 24 ore al giorno per circa tre mesi, il più grande lavoro mai effettuato su macchine da stampa digitali serie HP Indigo WS6000.

«Durante i mesi di stampa continua, le macchine digitali serie HP Indigo WS6000 hanno dimostrato di essere eccezionalmente affidabili, di offrire livelli di produttività record e tempi di esercizio dell’86 per cento – ha commentato Peter Overbeek -. Con una rete europea di operatori di stampa che utilizzano macchine HP Indigo così solida, le opportunità per i proprietari di marchi quali Coca-Cola sono infinite».

Insieme alle confezioni fisiche di Coca-Cola, il portale www.shareacocacola.com fornisce una piattaforma da cui i consumatori possono sperimentare virtualmente la campagna Condividi una Coca-Cola con amici e familiari in tutto il mondo. I consumatori possono utilizzare il sito Web per creare e personalizzare lattine virtuali da inviare agli amici di Facebook, nonché per condividere contenuto e per scoprire gli eventi Coca-Cola locali.

«La possibilità di creare confezioni personalizzate rappresenta un’incredibile opportunità per aziende come Coca-Cola per coinvolgere maggiormente la loro clientela mettendo in evidenza il loro marchio e il loro prodotto sugli scaffali – ha dichiarato Alon Bar-Shany, vicepresidente e general manager della divisione HP Indigo -. Le HP Indigo WS6000 hanno dimostrato le loro capacità di produzione su grande tiratura soddisfacendo le esigenze di un progetto di questa scala, in linea con i tempi e con gli standard del marchio Coca-Cola».