Security: V-Valley si allea con Trend Micro

Le soluzioni di Trend Micro entrano nella gamma dell’azienda

V-Valley, distributore a valore aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse, annuncia di avere introdotto all’interno della propria offerta le soluzioni di protezione di Trend Micro, azienda che si occupa di sicurezza in-the-cloud, sei server e della virtualizzazione.

In particolare, V-Valley metterà a disposizione dei propri clienti l’intero portfolio di soluzioni Trend Micro per la Security, riservando particolare attenzione ai prodotti per la protezione degli ambienti virtuali con l’obiettivo di supportare le aziende nel cogliere le opportunità che virtualizzazione e cloud computing riservano loro.

Trend Micro e V-Valley offriranno così insieme sul mercato una consulenza specifica e un’ampia gamma di soluzioni di protezione basate sull’infrastruttura di intelligence in-the-cloud Smart Protection Network di Trend Micro.

“Cloud, Mobility, BYOD: sono solo alcuni dei trend di mercato che espongono le aziende e le persone a rischi sempre più rilevanti di furto, perdita e/o distruzione dei propri dati. Per questo motivo, V-Valley ha sviluppato e continua a sviluppare un progetto teso ad acquisire e a mettere a disposizione dei propri clienti un portafoglio di Soluzioni e Competenze al top di gamma anche in ambito Security” commenta Luca Casini , Direttore Commerciale di V-Valley.

Denis Cassinerio, Senior Channel Sales Manager di Trend Micro Italia, ha invece dichiarato: “Questo accordo strategico consentirà a entrambe le aziende di cogliere le opportunità che i nuovi scenari di mercato legati alla virtualizzazione e al passaggio al cloud computing riservano. Insieme, ancora una volta, sapremo rispondere e anticipare le richieste dei clienti”.