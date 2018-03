E’arrivato LifeSize UVC ClearSea

La nuova soluzione di videoconferenza di Lifesize è pensata per desktop e device mobili

LifeSize, una divisione Logitech, ha presentato una nuova soluzione di videoconferenza per desktop e device mobili: LifeSize UVC ClearSea, grazie alla quale le funzionalità di Smart Video sono ora disponibili per qualsiasi dispositivo, consentendo di rafforzare i rapporti con clienti, fornitori e dipendenti.

LifeSize UVC ClearSea è ottimizzato per supportare fino a 50 dispositivi e tutti i client mobili sono inclusi in dotazione.

Offre, inoltre, account utenti illimitati, con accesso tramite desktop o dispositivo portatile per chiunque.

LifeSize UVC ClearSea fa parte di LifeSize UVC Platform e viene offerta come soluzione hardware o software virtualizzata. In questo modo le organizzazioni possono estendere rapidamente le videochiamate in HD a tutti i dipendenti, in ogni luogo e su qualsiasi dispositivo, con l’obiettivo finale di aumentare la collaborazione e ottenere la massima produttività.

L’esperienza Smart Video fornita da LifeSize UVC ClearSea garantisce la possibilità di collaborare efficacemente tramite videochiamate da desktop o dispositivi portatili con funzionalità quali: invito di un ospite, chiama tutti, supporto BYOD, directory unificata, escalation di chiamate a più partecipanti, trasferimento di chiamata e indirizzamento avanzato delle chiamate.

Le caratteristiche aggiuntive che offre LifeSize UVC ClearSea sono la semplicità di acquisto, con la possibilità di aggiungere una porta o più alla volta in base alle esigenze; una distribuzione flessibile e una maggiore collaborazione, con account utente illimitati per chiunque all’interno dell’organizzazione e fino a cinque dispositivi utente.