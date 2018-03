hybris Commerce: nuove possibilità grazie al patto con Mirakl

hybris offre le funzionalità di marketplace di Mirakl grazie all’integrazione con hybris Extend consentendo di incrementare le opportunità di business per retailer B2B e B2C

Nuove opportunità in vista per i clienti hybris.

L’azienda SAP fornitrice della piattaforma a supporto del commercio a più rapida crescita a livello globale ha infatti annunciato la sua collaborazione con Mirakl, importante provider di soluzioni di marketplace online per retailer B2B e B2C, per offrire ai clienti hybris la possibilità di aggiungere alla piattaforma hybris Commerce funzionalità di marketplace in modo facile e veloce.

La soluzione marketplace di Mirakl, offerta in modalità SaaS, si integra perfettamente con hybris grazie ai plug-in sviluppati dalle due aziende.

“Per molti retailer, i marketplace sono uno strumento essenziale per rispondere in modo efficacie alle aspettative dei clienti in termini di scelta, prezzo e servizio. Basato su una rete di partner specializzati e su di una serie di indicatori che garantiscono la qualità del servizio, il modello marketplace permette ai retailer online di estendere significativamente la loro offerta, mantenendo alta la competitività dei prezzi e la qualità del servizio – spiega Adrien Nussenbaum, co-fondatore e CEO di Mirakl – Grazie alla commissione sulle vendite, al taglio dei costi di stoccaggio e di logistica e alla condivisione di spese tecniche e di marketing, il modello risulta vantaggioso per l’operatore, per i rivenditori e, soprattutto, per i clienti, i quali hanno dunque un motivo in più per rimanere fedeli alle loro aziende preferite”.

Grazie alla collaborazione con Mirakl, i clienti hybris potranno sviluppare le loro strategie di marketplace e migliorare ulteriormente i risultati delle loro attività online.