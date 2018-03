Storm Reply tra i 22 migliori Amazon AWS Consulting Partner al mondo

Il riconoscimento ottenuto grazie alla capacità della società del gruppo Reply specializzata in soluzioni e servizi in cloud di fornire servizi altamente qualitativi ai propri partner su Amazon Web Services

Storm Reply, la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni e servizi in cloud, è entrata nell’elite dei 22 migliori Partner di Amazon al mondo. La società è, infatti, stata nominata dal colosso statunitense come Premier Consulting Partner.

Il riconoscimento è stato conferito a Storm Reply per essersi distinta sul mercato grazie alla qualità dei servizi forniti ai propri clienti su Amazon Web Services (AWS), diventando un punto di riferimento sull’intera value chain del Cloud Computing.

“Storm Reply ha conquistato questo riconoscimento per aver supportato la crescita di servizi AWS presso importanti clienti con servizi a valore aggiunto di altissima qualità e per aver creduto nelle tecnologie innovative sostenendo continui programmi di aggiornamento tecnologico” ha spiegato Terry Wise, Director, Worldwide Partner Ecosystem, Amazon Web Services.

Esprime grande soddisfazione Marco Cusinato, Executive Partner di Reply: “Questo importante riconoscimento rafforza la pluriennale alleanza tra le nostre aziende. Lavorare con uno dei leader mondiali in servizi Cloud, quale è Amazon, consente a Storm Reply di anticipare le nostre competenze sulle ultime innovazioni tecnologiche rendendole immediatamente disponibili ai nostri clienti”.

Storm Reply ha portato a termine numerosi progetti, sia in ambito B2B che B2C, fornendo un supporto end to end completo: dai servizi di consulenza su AWS alla scelta del modello Cloud più adatto alle esigenze della singola azienda; dalla realizzazione e integrazione di applicazioni e piattaforme custom, fino ai servizi di manutenzione e gestione basati su modelli di costi a consumo.

Tra i progetti futuri che coinvolgono congiuntamente Storm Reply e Amazon, l’avvio di un centro di competenza specializzato nel realizzare proof of concept per i clienti su tecnologie innovative Amazon. In particolare, l’utilizzo di AppStream consente di sviluppare in modo diverso applicazioni mobile che richiedono un’elevata elaborazione dati e Kinesis per la raccolta, l’analisi e lo streaming in “tempo reale” di grandi quantitativi di dati.

