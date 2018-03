Ripristino delle mail: quali i motivi?

La causa principale di questa richiesta è la cancellazione accidentale. Lo rivelano le nuove statistiche diffuse da Kroll Ontrack in tema di restore dei dati

Restore dei dati: quali le richieste in cima alla lista? Secondo un sondaggio realizzato da Kroll Ontrack, azienda specializzata nell’offerta di soluzioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e computer forensics, la richiesta più comune avanzata dagli amministratori It quando si parla di ripristino dei dati riguarda il restore di mailbox e email cancellate.

In merito alla frequenza di richieste riguardanti il ripristino dati, il 61% dei circa 200 clienti Ontrack PowerControls intervistati tra Nord America, EMEA e APAC ha dichiarato di averne ricevute sino a cinque in un mese, con un ulteriore 11% che ha parlato di 10 volte mensili.

La cancellazione accidentale di mailbox e di specifici messaggi da Microsoft Exchange non rappresenta l’unica richiesta effettuata dagli amministratori It. Negli Stati Uniti, al secondo posto figura la raccolta di dati elettronici per l’eDiscovery (21%), seguita dal consolidamento dei dati da vecchie a nuove applicazioni per eliminare i server di tipo legacy (15%).

Nello specifico, le richieste di ripristino provengono da tutti i settori di un’azienda: il 24% dal reparto legale interno, il 22% da quello della sicurezza informatica, il 15% dal dipartimento Sales e Marketing.

Ma perchè queste persone hanno bisogno di riavere email e documenti? Il 45% degli amministratori It intervistati sostiene che gli impiegati richiedono il ripristino di email e documenti perchè accidentalmente cancellati. Le indagini interne (17%) si classificano come la seconda più comune fonte di richieste di ripristino.

“Il processo di ricerca, identificazione, copia, ripristino ed esportazione dei dati dalle piattaforme Microsoft Exchange e Microsoft SharePoint può richiedere tempi lunghi, soprattutto se gli amministratori It effettuano il restore di un full backup – dichiara Paolo Salin, Country Director di Kroll Ontrack Italia -. Il 41% degli intervistati nota che Ontrack PowerControls, con le sue capacità di ripristino granulare direttamente al server di produzione da qualsiasi sistema di backup, consente loro di eseguire le richieste di raccolta, restore e consolidamento impiegando la metà d