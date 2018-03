Pirati informatici violano la privacy di 4,5 milioni di pazienti del network della Community Health Systems. Anche l’FBI sul caso

Attacco hacker negli Stati Uniti, dove sconosciuti pirati informatici si sono introdotti nei computer della Community Health Systems, che gestisce 206 ospedali in tutti gli States, per sottrarre i dati di 4,5 milioni di pazienti.

Informazioni sensibili come nomi, numeri di previdenza sociale, indirizzi, compleanni e numeri di telefono sono finiti nelle mani dei criminali, che ora potrebbero usare i dati rubati per aprire conti correnti e avere accesso alle carte di credito delle persone violate e contrarre prestiti.

Ad essere colpiti dal furto d’identità tutti coloro che hanno ricevuto un trattamento dal network di proprietà dell’ospedale o sono stati riferiti da un medico fuori dalla struttura.

La Community Health Systems è immediatamente corsa ai ripari consultando degli esperti in sicurezza informatica.

Le prime indiscrezioni parlano di azioni partite dalla Cina effettuate usando un malware sofisticato e di alta qualità per lanciare gli attacchi tra aprile e giugno di quest’anno.

Anche l’FBI sta collaborando al caso per individuare i colpevoli ed arrestarli.

La Community Health Systems opera in 28 Stati, ma è presente soprattutto in Alabama, Florida, Mississipi , Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee e Texas.