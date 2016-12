KYOCERA Document Solutions lancia AutoStore 7.0

La soluzione estende le capacità di gestione automatizzata dei flussi documentali

Kyocera Document Solutions Italia, specialista in soluzioni documentali per l’ufficio, ha reso disponibile la release 7.0 di AutoStore, una soluzione middleware, basata su struttura server/client che permette di catturare, elaborare e distribuire in sicurezza informazioni cartacee e digitali verso applicazioni aziendali.

Si tratta di una soluzione modulare pensata per aziende di qualsiasi dimensione che desiderano strutturare e automatizzare i processi documentali, evitando errori e aggravi di costi dovuti al lavoro manuale e flussi documentali destrutturati.

Autostore utilizza l’infrastruttura di rete esistente e struttura il lavoro in tre fasi: cattura, elaborazione e distribuzione dei documenti.

La cattura delle informazioni può avvenire dai sistemi multifunzione KYOCERA, dispositivi mobili, e-mail, fax server, cartelle pubbliche condivise, siti FTP, applicazioni Microsoft Office, PC desktop, flussi di dati XML e molte altre fonti.

Una volta acquisito, il dato viene elaborato tramite la conversione dei documenti in PDF ricercabili e in formato epub, RTF, XLS, riconoscimento codici a barre, lavorazione delle immagini, soluzioni di crittografia; quindi indirizzato verso sistemi di gestione documentale. Il dato viene, infine, preparato e indicizzato per poter essere reso disponibile in tempo reale su diversi canali e a differenti destinatari per i successivi processi di elaborazione.

Una soluzione software “user friendly”, la quale, tramite l’utilizzo del pannello “touch screen” del sistema multifunzione KYOCERA e l’interfaccia grafica Process Designer, consente di costruire e personalizzare i flussi documentali, dalla cattura alla distribuzione in repository dedicate.

Oltre a integrarsi perfettamente in tutti gli ambienti di gestione documentale, AutoStore permette la personalizzazione del pannello “touch” dei multifunzione secondo le specifiche esigenze degli utenti, diventando un reale strumento di ottimizzazione del business. L’utilizzo è semplice e immediato e si traduce nella scelta del pulsante associato alla funzione desiderata dal relativo menu.

Grazie ad AutoStore, le aziende possono trasformare i dati in un patrimonio di informazioni digitali gestite, controllate e condivisibili, aumentando così la produttività, l’efficienza e il valore del business, che oggi si sposta sempre di più verso il mondo digitale.