Epson ottiene la certificazione Eco Passport da Oeko-Tex

Gli inchiostri e le stampanti Epson impiegati nel settore tessile soddisfano standard rigorosi di sostenibilità ambientale e sono privi di sostanze nocive

Gli inchiostri e le stampanti Epson hanno ottenuto la certificazione dell’associazione internazionale Oeko-Tex Eco Passport per le sostanze chimiche sicure e sostenibili impiegate nel settore tessile.

Eco Passport di Oeko-Tex è una certificazione riconosciuta a livello internazionale per la tutela della sicurezza e dell’ambiente destinata ai produttori di sostanze chimiche e composti chimici utilizzati nel settore tessile, come colori, additivi, inchiostri, agenti di finitura e detergenti.

Prima di concedere la certificazione Eco Passport, Oeko-Tex completa numerose prove per verificare l’assenza di sostanze nocive in tessuti e relativi accessori, applicando molteplici criteri e norme di sicurezza.

La certificazione Eco Passport di Oeko-Tex offre a clienti e utenti finali la sicurezza che le stampanti inkjet e gli inchiostri Epson soddisfano standard rigorosi di sostenibilità ambientale e sono privi di sostanze nocive. Sono certificati Eco Passport gli inchiostri Epson UltraChrome DS per le stampanti a sublimazione per trasferimento SureColor SC-F6000, SC-F6200, SC-F7000, SC-F7100, SC-F7200 e SC-F9200, nonché gli inchiostri Epson UltraChrome DG e i prodotti ausiliari per la preparazione dei tessuti per il modello SureColor SC-F2000, che stampa direttamente sui capi di abbigliamento.

“Siamo felici di aver ricevuto la certificazione Eco Passport di Oeko-Tex – commenta Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia -. Epson continua a dare il suo contributo verso una società sostenibile, riducendo l’impatto ambientale dei suoi prodotti e servizi. Con la certificazione Eco Passport, diamo ai nostri clienti la certezza che le nostre stampanti e i nostri inchiostri per i tessuti soddisfano le più rigorose norme di sicurezza internazionali.L’ambiente è estremamente importante per noi. Nell’ambito del nostro impegno per la sostenibilità illustrato nella Environmental Vision 2050, Epson mira a ridurre del 90% le emissioni di CO2 lungo tutto il ciclo di vita di prodotti e servizi entro il 2050: stiamo lavorando molto per ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti e dei nostri processi produttivi”.