Retailer: l’ottimizzazione dell’inventario in cima alla lista dei desideri per Natale

Una nuova ricerca Tyco mostra come sia necessaria un’accurata visibilità dell’inventario per realizzare la multi-canalità e ridurre le situazioni di “out of stock”

Come stanno gestendo i retailer le sfide del retail multi-canale e come sono in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti? Per rispondere a queste domande Tyco Retail Solutions ha commissionato a EKN Research la ricerca “Inventory Optimization”.

Dallo studio emerge come il 50 percento dei retailer intervistati non sia in grado di fornire una visione unica delle proprie scorte di articoli con il rischio, di conseguenza, che le vendite possano diminuire fino all’8,2 percento rispetto ai volumi totali, il tutto per una mancata accuratezza dell’inventario. Questa carenza di visibilità può essere fonte di gravi problemi per i retailer, soprattutto in periodi di shopping intenso come quello attuale per gli acquisti di Natale.

La visibilità dell’inventario è fondamentale per delle Feste multi-canale

Dato che acquisti online e offline continuano a rubarsi la scena a vicenda, per queste Feste le esigenze dei clienti richiedono un elevato livello di disponibilità dell’inventario, che può essere garantita solo attraverso un accesso in tempo reale ai dati ad esso relativi. Quando i livelli di scorte di articoli nel punto vendita scendono notevolmente al di sotto dell’85/90 percento, vendite e soddisfazione del cliente sono a rischio, dato che se si verificano situazioni di “out of stock”, l’impatto negativo sulle spese natalizie è pressoché reale.

“Un monitoraggio preciso e l’ottimizzazione dell’inventario sono fondamentali nel supporto dell’operatività dei retailer nell’era della multi-canalità – afferma Andrea Natale, marketing manager di Tyco Integrated Fire & Security -. Dato che i retailer cercano di porre maggior risalto sulla customer experience, il conoscere con esattezza le quantità di articoli nel punto vendita può aiutare a gestire efficacemente le richieste del cliente a livello di articolo, store e canale. Questo aspetto è più importante che mai, se si considera che soprattutto in periodi come quello natalizio i clienti si affidano a modalità di acquisto online con ritiro nel punto vendita (Buy Online Pick-up In-Store – BOPIS)”.

Nuove modalità di acquisto richiedono una maggiore accuratezza

Quando si tratta di adottare nuove modalità di acquisto, i clienti di oggi viaggiano alla velocità della luce. Per stare al passo, 7 retailer su 10 dichiarano di voler migliorare il completamento dell’ordine al giorno stesso o a quello seguente e la rapidità delle spedizioni. Tuttavia sono necessarie precise informazioni sull’inventario a livello di articolo per una rapida evasione degli ordini e per consentire un efficace utilizzo delle modalità di acquisto multi-canale – quali per esempio il BOPIS o la spedizione dal punto vendita – che aumentano sensibilmente durante le Feste.

I risultati dell’indagine mostrano come la disponibilità dell’inventario sia un aspetto più importante che mai in vista del miglioramento delle attività di business e della customer intelligence. Con riferimento a quest’anno, il 40 percento degli intervistati ha in programma investimenti in tecnologie per la gestione dell’inventario – senz’altro una strategia vincente per far fronte all’esigenza di cui sopra.