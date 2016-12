Xerox: una nuova strategia per gli investitori

La solidità del cash flow, l’espansione dei margini e il miglioramento della traiettoria dei ricavi sono gli obiettivi che l’azienda intende adottare in qualità di società indipendente

Xerox, azienda diversificata che opera nel settore dei servizi, ha organizzato una conference call nella quale fornirà agli investitori i dettagli relativi alla propria strategia di business e al modello finanziario su lungo termine che intende adottare in qualità di società indipendente una volta completata la separazione da Conduent Incorporated prevista il 31 dicembre 2016.

“Oggi presentiamo la nuova Xerox, una società dedicata ad aiutare i clienti a innovare il modo in cui comunicano, si connettono e lavorano per promuovere una maggiore produttività”, ha dichiarato Jeff Jacobson, che sarà CEO di Xerox a separazione conclusa. “La nostra strategia si fonda su solide basi finanziarie per promuovere una forte generazione di cash flow e l’espansione dei margini migliorando nel contempo la traiettoria dei ricavi sul lungo termine. Restiamo impegnati a conseguire ritorni equilibrati e interessanti per i nostri azionisti”.

L’aspetto della nuova Xerox

Nel corso della conference call, Xerox presenterà le azioni che intende intraprendere per posizionarsi in modo da conservare la leadership sul mercato delle tecnologie per la stampa digitale e promuovere forti ritorni per gli azionisti con:

Accelerazione della produttività e delle iniziative di riduzione dei costi: la società prosegue lungo il proprio programma triennale di trasformazione strategica che punta a ottenere per la nuova società almeno 1,5 miliardi di dollari tra incrementi di produttività e risparmi sui costi. Il programma accelererà ulteriormente l’eccellenza operativa e la competitività sui costi di Xerox.

Rinnovamento del focus sui mercati in crescita: Xerox investirà nelle aree di forza e di crescita come l’outsourcing documentale e la produzione a colori ponendo in esecuzione strategie destinate a incrementarne la partecipazione all’interno di mercati sotto sfruttati come quello delle PMI. Di conseguenza la società sposterà il proprio revenue mix verso i mercati in crescita per compensare progressivamente le flessioni delle aree mature.

Un rivoluzionario lancio globale di prodotti ed espansione del mercato: consolidando ulteriormente la propria leadership di mercato e supportando i propri obiettivi di fatturato, Xerox si sta preparando al più grande lancio di nuovi prodotti della sua storia. Le novità in arrivo potenzieranno il portafoglio di soluzioni per un ufficio connesso con dispositivi multifunzione smart e sicuri caratterizzati da app ad alte prestazioni, funzionalità per la stampa on-the-go e connettività cloud. Il lancio supporterà anche l’espansione del canale, in particolare nel segmento da 20 miliardi di dollari dei rivenditori multimarca, offrendo ai partner un più ampio set di prodotti, soluzioni e integrazione verticale tra strumenti, tecnologie e processi per il delivery dei servizi.

Impegno costante verso il ritorno per gli azionisti: con la leadership nel fatturato da apparecchiature e la stabilità di un’attività e di un cash flow basati principalmente su modelli di rendita, la nuova Xerox si troverà nella posizione ideale per produrre un ritorno interessante ed equilibrato per gli azionisti. A dimostrazione del proprio costante impegno verso gli azionisti, Xerox ha annunciato il previsto dividendo annualizzato di 0,25 dollari per azione successivamente alla separazione.

Il modello finanziario previsto

Xerox presenterà anche i propri piani di investimento e gli obiettivi finanziari a lungo termine. La nuova Xerox prevede di:

Espandere i margini operativi portandoli al 12,5-14,5% nel breve termine attraverso una produttività lorda cumulativa e risparmi sui costi per un totale di almeno 1,5 miliardi di dollari entro il 2018 attraverso il proprio programma di trasformazione strategica

Incrementare il contributo proveniente dalle aree di crescita strategica portandolo al 50% del fatturato totale entro il 2020 per poi ottenere risultati superiori a quelli del mercato sul lungo termine;

Continuare a generare un robusto cash flow supportato da un fatturato proveniente da rendite;

Mantenere la solidità dei conti e un rating di livello “investment grade”;

Garantire un sostenuto rendimento del capitale per mezzo di dividendi e riacquisti di azioni proprie insieme con iniziative di M&A mirate.

La società fornirà il proprio outlook per l’esercizio 2017 in occasione dell’annuncio dei risultati del quarto trimestre 2016 in programma a fine gennaio.