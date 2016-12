Un Natale “Smart” per Netgear

La società ha pensato per queste vacanze un’offerta che coniuga sicurezza e connessione everywhere

Un Natale ‘Smart’ per vivere le vacanze in completa tranquillità. E’ la vision di Netgear per queste festività che sono alla porte. Vision che concretizza con la proposta di soluzioni per ogni esigenza: Orbi, il primo sistema WiFi Tri-band al mondo, Arlo e Arlo Q, le videocamere per la videosorveglianza indoor e outdoor, e Hotspot Aircard AC810, compagno di avventura per chi ha deciso in questi giorni speciali dell’anno di viaggiare.

Orbi per una casa Smart

Il Sistema WiFi Tri-Band Orbi permette di disporre del Wi-Fi ad alta velocità in tutta la casa e negli spazi esterni, eliminando le zone morte. Orbi di Netgear è l’unico sistema che sfrutta la tecnologia Wi-Fi Tri-band fornendo un canale wireless dedicato tra il router Orbi e ciascun satellite Orbi, garantendo lo stesso livello di connessione in ogni punto della casa.

Il Tri-band WiFi è simile a un filo virtuale che assicura massima velocità a tutti i dispositivi connessi, non importa quanti essi siano. Questa connessione wireless dedicata assicura un’ampia copertura che permette di godere della connessione Wi-Fi sfruttando al massimo la velocità internet fornita dal proprio provider.

Nel kit Orbi (RBK50) sono inclusi due dispositivi, un router e un satellite, venduti insieme per una configurazione davvero semplice.

Videocamera HD senza fili Arlo

Arlo è la prima videocamera di sicurezza al mondo con risoluzione HD, 100% senza fili, impermeabile, che può essere posizionata ovunque. Arlo ha un campo visivo di 110°, funziona da qualsiasi angolazione sia di giorno sia di notte, all’interno come all’esterno della proprietà. È caratterizzata da un design compatto e pulito di appena 6 cm di lunghezza, è resistente all’acqua e di semplice configurazione.

Inoltre, grazie all’app per iOS e Android, è possibile controllare ricevere sul proprio device mobile notifiche non appena viene rilevato un movimento, con la possibilità di controllare in tempo reale cosa sta accadendo nella propria casa o visionare le registrazioni video salvate sul cloud Netgear.

Videocamera indoor Arlo Q

Arlo Q HD Security Camera con Audio (VMC3040) è la videocamera di NETGEAR per la sicurezza indoor. Registra video in alta definizione con risoluzione a 1080p, permettendo così di rivedere nitidamente tutto ciò che succede in casa (anche durante la notte) ed è dotata di audio.

Con Arlo Q è possibile memorizzare le registrazioni video (i video salvati saranno disponibili per 7 giorni) sul cloud gratuito, fino a 1GB di spazio.

Arlo Q può essere fissata a muro o su una parete magnetica e, grazie al campo visivo di 130°, permette di riprendere tutto quello che accade nell’area circostante. Arlo Q è il primo sistema di sicurezza flessibile, che si adatta a tutte le esigenze del cliente: permette di personalizzare gli alert di movimento e di suono e di selezionare le aree e gli orari durante i quali attivare il controllo.

Mobile Hotspot AirCard 810 Unlocked per una connessione ultraveloce anche fuori casa

NETGEAR AirCard 810 Mobile Hotspot (AC810) è il primo mobile hotspot compatibile con tutti gli operatori in grado di offrire l’ultra-velocità 4G LTE Advanced Cat 9 e 11 (fino a 600 Mbps) combinata con lo standard WiFi 802.11ac per collegare fino a 15 laptop, tablet, smartphone, fotocamere digitali, console di gaming e altri dispositivi connessi in WiFi.

Con AirCard 810 è possibile scegliere il service provider che si preferisce in tutta Europa, il servizio dati che meglio si adatta al proprio stile di vita, collegare la microSIM (3FF) e iniziare a immediatamente la navigazione. L’interfaccia touchscreen LCD permette di visualizzare quanto traffico dati è stato consumato. Selezionando inoltre le opzioni prepagate, non si è vincolati ai servizi a lungo termine offerti dai provider e si può così cambiare fornitore a proprio piacimento.

L’app è disponibile per iPhone, iPad, Kindle, smartphone e tablet AndroidTM su Apple App Store, Google PlayTM, Amazon Appstore e Windows Phone Store.