Retail Pro International aderisce al SAP PartnerEdge Program

Saranno così disponibili soluzioni software che potranno girare all’interno dell’applicazione SAP Business One

Retail Pro International ha aderito al programma SAP PartnerEdge come partner che progetta, sviluppa e offre software integrato con le soluzioni SAP. Retail Pro ha annunciato che grazie alla partecipazione al programma saranno disponibili soluzioni software in grado di girare all’interno dell’applicazione SAP Business One.

Retail Pro offre una piattaforma per il retail management flessibile e capace di gestire le informazioni sia dei negozi sia degli shop online, che consente ai retailer di integrare tutti i processi operativi in modo fluido, inclusi POS, acquisto e ricezione delle merci, gestione dei magazzini e degli inventari, e-commerce, gestione multicanale, contabilità e finanza.

Insieme, Retail Pro e SAP Business One ottimizzano la gestione delle informazioni attraverso sede centrale, filiali e fornitori, semplificando i processi chiave e fornendo le informazioni necessarie per migliorare le decisioni di business.

In qualità di partner SAP, Retail Pro International e i suoi distributori potranno sviluppare e commercializzare applicazioni software basate sulle piattaforme tecnologiche SAP. Il programma offre tool di abilitazione e servizi di supporto che facilitano la creazione di applicazioni di qualità, innovative, e rivolte a specifiche esigenze di business.

Già oggi, più di 130 brand operano grazie alla sinergia tra Retail Pro e l’applicazione ERP di SAP, tra cui Oakley, Under Armour, Samsonite, Ibiza, Samsung, Sportline America, Sparta, e Maui and Sons.

“Molti dei retailer a cui offriamo supporto utilizzano Retail Pro e SAP Business One per aumentare l’efficienza e la produttività grazie ad un sistema integrato che gestisce i processi di business aziendali in un ambiente collaborativo. La sinergia tra queste due tecnologie offre una eccezionale risorsa che aiuta i retailer a raggiungere risultati straordinari” ha commentato Hector Vera, CEO di BES Consulting, Retail Pro Business Partner e distributore.