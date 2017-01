Podspeakers presenta una nuova generazione di “Pods”

La danese Podspeakers lancia la nuova serie di altoparlanti passivi con specifiche DIY ed un suono impeccabile

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

I Podspeakers originali sono tra i diffusori più conosciuti al mondo e vere icone di design. Sin dal primo lancio, fatto da B&W nel 1990, i Podspeakers sono diventati un punto di riferimento per chi si vuole discostare dalla convenzionale forma a scatola.

I Podspeakers passivi di nuova generazione sono perfetti partner per soluzioni hi-fi stereo o televisive e sistemi audio surround grazie alla loro eleganza e design unico. L’aggiornamento alla nuova generazione di “Pods” comprende gli iconici diffusori passivi: Minipod, BigPod e The Drop, disponibili nei colori nero oparo, rosso opaco e bianco satinato.

I cabinet sono essenziali ma attualissimi vantando la loro nuova finitura opaca. Il materiale dell’involucro è arricchito con fibra di vetro che ne riduce la risonanza e, allo stesso tempo, ne migliora la robustezza. I cabinet della nuova serie, prodotti in plastica, performano quasi come quelli in legno.

Il driver in kevlar, color grigio scuro con cappuccio concavo antipolvere, si presenta in tono moderno, riprogettati dalla A alla Z. Il risultato è costituito da una vocalità ariosa, più nitida ma equilibrata, e prestazioni uniche dei bassi su tutti i Pods. Ovviamente, con la firma acustica che li rende veri Podspeakers

Con la progettazione unica “Hoops & Spikes” a moduli e supporti è possibile personalizzare (DIY: Design It Yourself) l’altoparlante, combinando le parti del Podspeaker. Preferite uno stile nordico in legno? Oppure un deciso look metallico? Perché non creare il proprio stile primavera/estate o autunno/inverno? Le possibilità sono infinite per soddisfare il proprio gusto.

La forma unica, le caratteristiche flessibili e le grandi prestazioni audio rendono i nuovi Podspeakers perfetti per gli appassionati del design e per gli amanti della musica.

Oggi, l’azienda dietro a Podspeakers, è EET Group. L’Amministratore Delegato del Gruppo, John Thomas, afferma: “La nuova generazione di Podspeakers rappresenta una rinnovata edizione della famosa ed iconica serie omonima, molto amata dagli appassionati di hi-fi di tutto il mondo. Continueremo a infondere nuova vita alla gamma Podspeakers cosicchè questi prodotti siano sempre all’altezza di soddisfare le esigenze delle nuove generazioni. Questo marchio ha una storia ventennale; siamo lieti di promuovere questi famosi altoparlanti in una veste moderna.”

La serie Podspeakers è prodotta da EET Group A/S e distribuita da EET Europarts.