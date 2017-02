WeGrill: nuovo Termometro da cucina, intelligente, Bluetooth

Un gadget essenziale per il barbecue, la cottura al forno, la preparazione di dolci e di altri piatti sensibili alla temperatura

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

Il nuovo WeGrill One è un termometro da cucina che funziona semplicemente collegandosi alla App WeGrill sullo smartphone, tramite Bluetooth 4.0 BLE, e visualizza il progresso della cottura.

Il collegamento all’App si realizza premendo l’apposito tasto su WeGrill One ed effettuando l’accoppiamento dei dispositivi. Una volta connessi si ha facile accesso alla selezione dei programmi preimpostati ed al monitoraggio della cottura.

Che tu sia un premiato chef oppure un cuoco alle prime armi, WeGrill semplifica la cottura rendendola più pratica e molto più intelligente.

Cottura intelligente con l’App WeGrill

L’App WeGrill consente di sapere esattamente come procede la cottura e quando togliere la carne dal fuoco. E’ il cruscotto centrale per tutti i prodotti WeGrill e fornisce, al contempo, idee ed ispirazione per i vostri piatti.

Con WeGrill One sarete liberi di dedicarvi ai vostri ospiti o di lavorare su altre preparazioni, preservando la cottura di carni o altro attraverso lo smartphone. Riceverete anche un avviso appena il cibo sarà pronto.

L’App WeGrill è disponibile gratuitamente presso gli App Store e Google Play. E’ dotata di 3 modalità di cottura, in base al tipo di carne, al tempo od alla temperatura. Contiene preimpostazioni per cucinare nove diversi tipi di carne e pesce, ciascuno con il grado di cottura desiderato.

WeGrill One

Il termometro WeGrill One ha due collegamenti per sonde. Viene fornito con una sonda ed altre aggiuntive possono essere acquistate separatamente. Copre una gamma di temperature da -25° a +300° C, pertanto è possibile utilizzarlo anche per prepaare creme caramel, caramelle, monitorare la cottura sottovuoto o dei prodotti da forno.

WeGrill One viene fornito con un supporto magnetico per porte da forno ed ha una portata wireless fino a 25 metri.

EET Europarts è distributore ufficiale di WeGrill One.