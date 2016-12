RIS premia Cegid software vendor retail 2016

Lo studio presenta una classifica dei vendor mondiali sulla base della presenza in ambito retail e delle funzionalità offerte, del fatturato e del grado di soddisfazione dei clienti

All’interno del Software LeaderBoard study 2016 promosso da RIS, prestigiosa guida americana ai migliori fornitori di tecnologia retail, Cegid, azienda nella trasformazione digitale delle imprese e fornitore globale di servizi e software cloud, è stata nominata dai suoi clienti Top Software Vendor in ambito Retail.

Lo studio, condotto su base annuale, presenta una classifica dei vendor mondiali sulla base della presenza in ambito retail e delle funzionalità offerte (numero di moduli offerti), del fatturato e del grado di soddisfazione dei clienti. Meglio conosciuto come “l’Oscar della tecnologia retail”, è considerato la guida più obiettiva e attendibile sulle migliori aziende software per il mercato retail, un report da leggere per tutti coloro che intendono investire in tecnologie per questo comparto.

Per l’elaborazione dello studio RIS News ha intervistato una serie di top manager sulla loro esperienza relativa all’introduzione di soluzioni software nelle loro aziende oltre a raccogliere raccomandazioni in merito dagli stessi. La misurazione della customer satisfaction è il tratto distintivo di questo report che lo rende unico nel suo genere. Grazie all’elevato livello di soddisfazione clienti raggiunto dai retailer che hanno implementato la piattaforma basata su cloud (Yourcegid Retail), Cegid si è aggiudicata il primo posto in classifica.

“Rendere un cliente soddisfatto richiede duro lavoro e dedizione” afferma Sylvain Jauze, International Operations Director, Cegid. “Cegid è un’azienda che punta molto sulle relazioni, lavoriamo ogni giorno duramente per acquisire la fiducia dei nostri clienti assicurando il miglior livello di servizio e le più avanzate capacità software. È un onore essere riconosciuti dai retailer come leader per un ambito così rilevante”.