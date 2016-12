Dokmee Capture di Xerox rende flessibili i file digitali

L’integrazione del software di scansione consente di esportare i file digitali o scansionati sulla piattaforma ECM DocuShare 7

Per supportare le aziende nei flussi di lavoro connessi alla scansione e all’elaborazione dei file digitali che possono appesantire le attività e richiedere una grande quantità di lavoro, Xerox, azienda nella stampa digitale di produzione, ha integrato un software di scansione all’interno di alcuni selezionati modelli di scanner Xerox DocuMate, consentendo così ai dipendenti e a chi lavora in ufficio di esportare direttamente i file digitali o scansionati sulla piattaforma ECM (Enterprise Content Management) Xerox DocuShare 7. In questo modo, è possibile trasformare in maniera efficace grandi quantità di file arretrati in processi aziendali a valore aggiunto.

Il software di scansione integrato Dokmee Capture (Network Edition) separa i processi di scansione, controllo qualità, indicizzazione ed esportazione in attività indipendenti che possono essere eseguite contemporaneamente da utenti differenti, trasformando così il processo di scansione in una “catena di montaggio” personalizzata. Dokmee Capture (Network Edition), permette di effettuare scansioni illimitate senza costi per click, offre funzionalità per l’acquisizione automatizzata dei dati, il miglioramento delle immagini e strumenti di reporting e auditing.

“Le informazioni rappresentano la linfa vitale nelle imprese e il software Dokmee Capture (Network Edition) aiuta a estrapolare quelle contenute nella carta, rendendo inoltre possibile quella collaborazione che consente alle aziende di crescere e progredire”, ha dichiarato Walt Thinfen, presidente e CEO di Visioneer, società che produce e commercializza gli scanner DocuMate di Xerox. “Grazie alla funzione scan-to-DocuShare e alle soluzioni ECM integrate all’interno di DocuShare, le aziende possono fare di più con meno, riuscendo allo stesso tempo a proteggere le informazioni più sensibili e importanti”.

Xerox DocuShare è una soluzione ECM che offre quella flessibilità di cui le aziende hanno bisogno. Economica, facile da installare e altamente scalabile, DocuShare si adatta ai flussi di lavoro di qualsiasi azienda, aiutandola a mantenere il passo con il business moderno. Xerox, che da sempre lavora insieme ai propri clienti con lo scopo di innovare, progettare ed esplorare nuove soluzioni per rispondere alle sfide aziendali, con DocuShare è in grado di offrire sia quei servizi di contenuto più intuitivi, necessari per ampie attività di gestione documentale e acquisizione delle immagini, sia funzionalità ECM avanzate e fondamentali per flussi di lavoro documentali più complessi, tra cui auditing, gestione del ciclo di vita e abilità di workflow utili a costruire una governance più efficace.

Dokmee Capture (Network Edition) è incluso nella dotazione standard degli scanner Xerox DocuMate DM4790, DM4799, DM4760, DM4830, DM5460 e DM5445. La nuova versione di Dokmee, che supporta Xerox DocuShare 7, è stata rilasciata nell’autunno 2016.