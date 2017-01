Tech Data distribuisce myfoglio

Un gestionale in cloud all’insegna della semplicità

myfoglio entra nel portafoglio di Tech Data, che metterà così a disposizione dei partner un gestionale pensato per i freelance/indipendenti e le micro imprese che hanno necessità di una soluzione facile da gestire a cui accedere anche in mobilità, attraverso web, smartphone e tablet.

Le funzionalità disponibili sono: emissione e ricezione (fatture, bolle, nc, preventivi), riepiloghi contabili (iva, ricavi, insoluti, funnel, cash-flow), richiami automatici, solleciti automatici, prima nota, archivio, accesso differenziato per collaboratori e commercialista. Il gestionale è inoltre aperto e integrabile tramite API con piattaforme esterne.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto un accordo con un distributore come Tech Data, che aiuterà myfoglio a raggiungere i suoi obiettivi di market share previsti nel 2017, grazie alla visibilità sul canale distributivo fisico – commenta Roberto Stefanini, fondatore e CEO di myfoglio -. Siamo anche sicuri che i rivenditori Tech Data troveranno interessante la nostra offerta di “gestionale cloud” tradizionale per il business ma anche pronto per la fatturazione elettronica, da offrire ai loro clienti soprattutto in un momento di cambiamento cosi importante nel mondo delle PMI, delle microimprese e partite iva individuali, conseguente all’introduzione della fatturazione elettronica anche in ambito B2B, che porterà ad una semplificazione nella gestione e un miglioramento della produttività grazie ai vantaggi della digitalizzazione che fin ad oggi non erano stati percepiti su questa fascia di utenza”.

“La collaborazione con myfoglio costituisce un nuovo passo nella realizzazione della strategia TD Cloud, che ambisce a rendere disponibile ai propri clienti un’offerta Cloud ampia e differenziata che possa rispondere alle diverse esigenze e segmenti del mercato unendo offerte di vendor internazionali a soluzioni innovative nate a livello locale” sottolinea Vincenzo Bocchi, Cloud Leader Tech Data Italia.