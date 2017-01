Canon Inc. compra le azioni di Toshiba Medical Systems Corporation

L’azienda attiva nel settore medicale diventa una società controllata del gruppo Canon

Il Consiglio di Amministrazione di Canon Inc. ha approvato la delibera per l’acquisizione delle azioni di Toshiba Medical Systems Corporation, che diventerà di fatto una società controllata Canon.

Il 17 marzo 2016, Canon ha infatti concluso l’accordo con Toshiba Corporation per il trasferimento delle azioni e di altri titoli di quest’ultima. A fronte di ciò, per poter far diventare Toshiba Medical una società controllata, Canon ha richiesto l’autorizzazione alle autorità di regolamentazione della concorrenza. L’autorizzazione è stata concessa per ogni paese e regione in cui opera Canon e il 19 dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato l’esercizio delle opzioni sulle azioni, l’acquisizione delle azioni di Toshiba Medical e il passaggio di Toshiba Medical a società controllata di Canon.

Le ragioni dell’acquisizione

Secondo la Fase V dell’Excellent Global Corporation Plan, un’iniziativa quinquennale lanciata del 2016, Canon intende realizzare una nuova crescita attraverso un’importante trasformazione strategica. Per quanto riguarda il potenziamento e, in particolare, l’espansione in nuovi business, che rappresenta una fra le principali strategie da intraprendere durante questa fase, Canon intende coltivare le proprie attività medicali nel settore safety & security, importante pilastro della crescita.

Toshiba Medical è una importante azienda attiva nel settore medicale, in particolare, nell’ambito dei sistemi CT (computed tomography) a raggi X e dei sistemi diagnostici a raggi X, sistemi per la risonanza magnetica (MRI), sistemi di diagnostica a ultrasuoni e di medicina nucleare. La società offre anche soluzioni di imaging medicale all’avanguardia e di diagnostica in vitro per la cura individualizzata.

Grazie all’accordo appena annunciato, Toshiba Medical, incluse la piattaforma e le competenze tecnologiche di livello internazionale, saranno accolte in Canon Group. Con la combinazione delle risorse di gestione di entrambe le aziende, Canon si pone l’obiettivo di consolidare il proprio business nell’ambito dell’assistenza sanitaria.