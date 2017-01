Panasonic a ISE 2017

Protagonista la sua tecnologia laser

Panasonic lancerà in occasione di ISE 2017 un nuovo proiettore a laser da 20.000 ANSI lumen, evoluzione del modello PT-DZ21K a elevata luminosità.

L’evento di Amsterdam sarà l’occasione per Panasonic di mostrare le funzionalità dei suoi prodotti studiati appositamente per gli eventi live. Protagonista della manifestazione sarà infatti uno show in cui le tecnologie di proiezione a laser saranno combinate con il mapping 3D e in cui alcuni artisti interagiranno con le immagini e i video prodotti dal nuovo PT-RZ31K, il proiettore a laser da 31.000 lumen sviluppato proprio per gli eventi live.

“Il modo creativo in cui ogni anno progettiamo la nostra partecipazione ad una vetrina così importante come l’ISE, sta diventando ormai una vera e propria tradizione. Quest’anno, sfruttando le tecniche AV di ultima generazione, allestiremo uno spettacolo live che avrà un impatto straordinario sui visitatori, ne siamo davvero certi – commenta Hartmut Kulessa, European Projector Marketing Manager di Panasonic -. Le nostre innovazioni nel settore delle tecnologie a laser ci permettono oggi di offrire una gamma di proiettori veramente completa, che ci posiziona ai vertici del mercato degli eventi live”.

La nuova edizione vedrà inoltre il lancio, già anticipato a ISE 2016, della tecnologia LinkRay, una soluzione di comunicazione One-to-One che invia informazioni personalizzate su qualsiasi dispositivo mobile tramite sorgenti di luce a LED. La tecnologia LinkRay verrà integrata da Panasonic in una nuova gamma di display.