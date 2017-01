Backup e ricarica dello smartphone con un solo dispositivo

Toshiba lancia Canvio for Smartphone

E’ disponibile il nuovo Canvio for Smartphone di Toshiba, un dispositivo di storage portatile per effettuare il backup e ricaricare il proprio smartphone Android in un’unica operazione.

I back up sono creati in modo automatico ogni volta che si collega lo smartphone senza il bisogno di un intervento dell’utente e dopo l’attivazione di questa funzione nell’intuitiva app Android dedicata. Oltre alla ricarica e al back up dello smartphone, il CANVIO for Smartphone permette di gestire i dati contenuti nel proprio telefono attraverso l’app. Allo stesso tempo, il dispositivo consente di semplificare il set-up dei nuovi smartphone, permettendo di trasferire semplicemente i dati dal vecchio telefono a quello nuovo in pochi passi. Per gli utenti PC, il CANVIO for Smartphone può essere inoltre utilizzato come un hard disk esterno tradizionale, archiviando i dati attraverso le interfacce USB Type-A e USB Type-c. Infine, può essere condiviso da numerosi dispositivi, permettendo a più utenti di beneficiare del back up e della condivisione dei dati.

“Migliaia di telefoni cellulari vengono persi o rubati, cadono e si rompono ogni giorno ma la maggior parte degli utenti effettua raramente il back up dei propri dati – ha dichiarato Lorenzo Martinez-Palomo, General Manager, Toshiba Electronics Europe GmbH, Personal Storage Division -. Caricare il proprio telefono è un’attività che invece svolgiamo regolarmente. Offrendo sia la ricarica sia lo storage, il CANVIO for Smartphone offre un’elegante soluzione 2-in-1 che garantisce la massima tranquillità di archiviazione dei propri dati personali ogni volta che il telefono è in carica”.