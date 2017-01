I ‘SuperSaldi’ di Euronics

Offerte su un vasto assortimento di prodotti e uno speciale di 4 pagine dedicate a pc, tablet e device di infomatica

E’ partita giovedì 5 gennaio e sarà valida fino al 18 gennaio la nuova promozione Euronics lanciata con i ‘Supersaldi’, che prevede sconti su un vasto assortimento di prodotti.

Tante le proposte per la pulizia domestica come lavapavimenti a vapore, aspirapolvere e robot automatici o altri piccoli elettrodomestici tra cui macchine per il caffè e ferri da stiro. Non mancano poi lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e lavastoviglie. Offerte interessanti anche sui televisori dei marchi più apprezzati.

Uno speciale di quattro pagine del volantino è dedicato alle proposte dei principali brand di informatica con attenzione particolare a notebook, tablet e a tutti i nostri inseparabili device di uso quotidiano.

Anno nuovo, promozioni ancora più emozionanti. Da Euronics, infatti, i più fortunati avranno la possibilità di vincere un’esperienza unica: i clienti che guarderanno all’interno dei negozi il trailer on air del nuovo film “XXX Il ritorno di Xander Cage”, nelle sale dal 19 gennaio, potranno partecipare all’estrazione di un cofanetto Wonderbox ad alto tasso di adrenalina! Sarà sufficiente recarsi in un punto vendita nel periodo tra l’8 e il 22 gennaio e inviare un sms al numero indicato sugli schermi durante la proiezione del trailer ufficiale.