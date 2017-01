VIA Alegro 100 riceve la certificazione OCF

Il router gateway per sistemi IoT domestici protagonista al CES 2017

VIA Alegro 100, router gateway per sistemi IoT domestici di VIA Technologies, ha ricevuto la certificazione OCF (Open Connectivity Foundation).

La soluzione chiavi in mano a basso consumo energetico si contraddistingue per le sue funzionalità avanzate di connettività wireless multiprotocollo ed è facilmente personalizzabile per una vasta gamma di applicazioni di domotica, building automation e sicurezza. Il dispositivo può essere configurato per supportare tutti i protocolli wireless più comuni, tra cui Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, KNX-TP, KNX-RF, Wi-Fi ed Ethernet, consentendo una connettività bidirezionale con una vasta gamma di dispositivi e appliance intelligenti.

“VIA è da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni IoT scalabili e in grado di garantire una connettività affidabile con i miliardi di dispositivi attualmente connessi all’ecosistema IoT globale – ha commentato Richard Brown, VP of International Marketing di VIA Technologies -. La certificazione OCF gioca un ruolo fondamentale nel permetterci di raggiungere questo obiettivo, e ci consente di soddisfare perfettamente i requisiti di interoperabilità tra i dispositivi delle aziende che operano nel mercato dell’automazione domestica e degli edifici”.

Una demo della nuova soluzione sarà visibile durante CES 2017 presso lo stand OCF (Halls A-D – #40930).