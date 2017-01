TCL Communication annuncia al CES 2017 il nuovo smartphone BlackBerry con tastiera integrata

Sicurezza, produttività e affidabilità le caratteristiche del nuovo BlackBerry

TCL Communication ha presentato al CES 2017 il nuovo smartphone top di gamma BlackBerry con tastiera integrata. Si tratta del primo prodotto realizzato a seguito dell’accordo di licenza a lungo termine concesso a TCL da BlackBerry, che continuerà ad offrire applicazioni e servizi, incluse le suite di sicurezza enterprise.

Il nuovo smartphone BlackBerry si distingue per la sua tastiera, oltre che per le molteplici applicazioni, tra cui Hub +, e le funzionalità di sicurezza, integrata fin dal primo utilizzo grazie al software BlackBerry, che viene aggiornato in tempo reale per garantire protezione a dati aziendali e personali.

“L’impegno di TCL Communication è quello di produrre i migliori prodotti BlackBerry sia per gli utenti che per le aziende” ha commentato Nicolas Zibell, Chief Executive Officer di TCL Communication.

Anche se il nome e i dettagli definitivi del nuovo smartphone BlackBerry saranno ufficialmente resi noti al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, durante il CES Nicolas Zibell ha espresso la propria visione sugli investimenti a lungo termine relativi al portafoglio prodotti a marchio BlackBerry. “Grazie alla piattaforma software per smartphone di BlackBerry, questa partnership ci permetterà di realizzare i prodotti Android più sicuri del mercato.”