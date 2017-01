Sul mercato i processori Intel Core di settima generazione

La nuova generazione presenta prodotti per tutte le esigenze

La famiglia di processori Intel Core di settima generazione è basata sulla tecnologia di processo a 14 nm+ di Intel e offre nuovi livelli di prestazioni e sicurezza. Questi processori, unitamente ai relativi chipset compatibili, aprono le porte a un mondo di esperienze ricche e immersive per consumatori, aziende e appassionati di videogame e multimedia che desiderano prestazioni sempre più elevate. La semplicità e la comodità si coniugano con una maggiore durata della batteria e con il supporto di I/O per potenziare la produttività degli utenti e dare libero sfogo alla loro creatività.

Grazie a un’ampia gamma di design e formati, i computer basati su processori Intel Core di settima generazione sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenze di stile di vita e di lavoro. La famiglia di processori Intel Core di settima generazione offre una soluzione per tutti, con una varietà di fattori di forma tra cui scegliere, tra cui: Compute Stick, 2 in 1 ultrasottili staccabili e convertibili, notebook sottili e leggeri, notebook ad elevate prestazioni, una gamma di PC desktop, all-in-one e Mini PC oltre a workstation portatili basate su processori Intel Xeon.

Prestazioni e reattività della piattaforma

L’avanzata tecnologia di processo a 14 nm+ di Intel costituisce la base dell’intera famiglia di processori Intel Core, offrendo miglioramenti prestazionali rispetto ai processori di precedente generazione. Nei processori Intel Core i5 e i7 con tecnologia Intel Turbo Boost 2.03, le prestazioni e la potenza vengono controllate dinamicamente aumentandole proprio quando serve e risparmiando energia quando è importante. La tecnologia Intel Speed Shift consente di gestire il controllo degli stati prestazionali del processore (o stati P) tramite hardware invece che dal sistema operativo. Il risultato è un sistema che raggiunge molto più velocemente frequenze Turbo di picco, permettendo di completare più rapidamente le attività, e quindi ritorna più velocemente allo stato di inattività. Inoltre, la tecnologia Intel Ready Mode mantiene i PC attivi e aggiornati assicurando comunque tempi di risposta rapidi. Con le schede madri e i sistemi predisposti per la memoria Intel Optane, è possibile aggiungere memoria Intel Optane in seguito per un’esperienza reattiva con il PC, con tempi rapidi di avvio del sistema e delle applicazioni e velocità più elevate con le attività di elaborazione quotidiane.

Esperienze ricche e immersive

L’intrattenimento, la creazione di contenuti multimediali e il gaming raggiungono nuovi livelli grazie alla più recente generazione dei processori Intel e alla grafica Intel Iris Plus e Intel HD. Grazie a un motore multimediale migliorato con accelerazione hardware VP9 e HEVC a 10 bit energeticamente efficiente, la creazione e la visione di contenuti 4K risultano ottimizzate rispetto ai processori delle generazioni precedenti. Gli utenti possono fare streaming di molteplici contenuti video HD e Ultra HD e godersi film premium di Netflix e programmi TV in 4K UHD.

I processori Intel Core vPro di settima generazione includono un’ampia varietà di funzioni di sicurezza rafforzate integrate nel silicio. Intel Authenticate offre una solida soluzione a più fattori protetta a livello hardware, che riduce l’esposizione degli utenti a furti di identità come il phishing e lo screen scraping. Con le impronte digitali, la prossimità Bluetooth, un PIN protetto, la geolocalizzazione e il riconoscimento facciale, sono disponibili numerose opzioni per la personalizzazione delle policy dei PC. Lo shopping online è più sicuro grazie a Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) e Intel Online Connect, che consentono ai service provider di autorizzare l’uso di credenziali biometriche per gli acquisti online, riducendo il rischio di furti di identità o la perdita delle credenziali.