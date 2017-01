“with Netatmo” il nuovo programma di partnership IoT per le infrastrutture delle abitazioni

Nuove soluzioni connesse e integrate nelle infrastrutture delle case, sia in caso di nuove costruzioni, sia per progetti di ristrutturazione

In occasione di CES 2017, Netatmo, società per la smart home presenta, con il programma “with Netatmo”, nuove soluzioni connesse integrate nelle infrastrutture delle abitazioni. L’azienda annuncia due soluzioni sviluppate in collaborazione con società nel settore edile, Legrand e VELUX.

Il mercato della smart home sta crescendo rapidamente

Il mercato della smart home ha generato nel 2015 un fatturato di 46,97 miliardi di dollari in tutto il mondo, e dovrebbe raggiungere 121 miliardi di dollari nel 2022. Il tasso di penetrazione globale nelle case dovrebbe arrivare al 12,4% nel 2022.

I prodotti connessi per la casa che permettono una maggiore sicurezza, un risparmio energetico e un migliore comfort interno sono i più ricercati dai consumatori.

L’idea di casa connessa è iniziata a diventare realtà grazie allo sviluppo della banda larga, al maggiore uso dello smartphone per il controllo da remoto e all’Intelligenza Artificiale per offrire nuovi servizi, una migliore user experience e anche la cooperatività, per rendere i dispositivi interattivi e creare scenari personalizzati.

“La casa intelligente sta diventando realtà. Piattaforme cooperanti come Apple Homekit o Amazon Homekit Echo stanno già contribuendo ad accelerare la crescita del mercato. Il prossimo passo è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno delle infrastrutture delle abitazioni, per offrire nuove funzionalità agli utenti”, afferma Fred Potter, fondatore e presidente di Netatmo.

“With Netatmo”, un programma di partnership IoT

Netatmo lancia il suo programma “with Netatmo” e sviluppa con aziende specializzate nel settore edile nuove soluzioni connesse e integrate nelle infrastrutture delle case, sia in caso di nuove costruzioni, sia per progetti di ristrutturazione.

Attraverso queste collaborazioni, Netatmo porta le sue competenze nei campi dell’Intelligenza Artificiale, dell’integrazione dei software nei prodotti, dell’elettronica e della user experience.

Le prime soluzioni con il programma “with Netatmo”

Céliane with Netatmo e VELUX ACTIVE with Netatmo sono le prime due co-creazioni del programma “with Netatmo”.

Questi prodotti, nati come estensione della già commercializzata gamma di prodotti Legrand Francia e VELUX, consentono agli utenti di ottimizzare il loro comfort. Ciascuna soluzione ha vinto 2 premi al rinomato “CES Innovation Design and Engineering Awards 2017”. Esattamente come i prodotti Netatmo, quelli del programma “with Netatmo” sono stati celebrati per il loro successo.

La soluzione Céliane with Netatmo permette di controllare l’illuminazione, le tapparelle e gli elettrodomestici con la voce, grazie ad Apple Homekit e Amazon Homekit Echo, con un interruttore principale posizionato all’ingresso di casa o tramite smartphone.

I pulsanti wireless removibili inclusi nella gamma consentono di installare un secondo interruttore senza tirare cavi elettrici o facendo ulteriori fori nelle pareti.

Netatmo e VELUX hanno ideato VELUX ACTIVE with Netatmo, una linea di telecomandi di sensori intelligenti per lucernari, persiane e tende, che permette il controllo automatico, centralizzato e da remoto delle aperture. Attraverso il controllo automatico dell’ambiente interno (luce, temperatura, umidità e qualità dell’aria), l’utente sperimenterà un comfort ottimale e un’aria interna sempre sana, risparmiando energia. La soluzione sarà disponibile all’autunno 2017.