Standardizzare la progettazione elettrica: webinar Eplan lunedì 16 gennaio

Appuntamento alle ore 14.30 per capire come poter iniziare ad adottare una metodologia all’altezza delle sfide odierne

“Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi”: la lezione di Alber Einstein è ora reinterpretata da Eplan, che lancia per lunedì 16 gennaio, alle ore 14.30, un nuovo webinar dedicato alla standardizzazione della progettazione elettrica. E’ infatti ormai evidente che la consuetudine del “copia e incolla” tra progetti è diventata anacronistica e produce più danni che benefici, motivo per cui è sempre più urgente trovare una metodologia all’altezza delle sfide odierne.

La presentazione non mira ad essere una lezione teorica ma un’occasione per fornire alcuni spunti di riflessione su cosa si intende per standardizzazione progettuale e quali sono i passi necessari per poter iniziare questo percorso, quali le difficoltà che si possono incontrare e come superarle.

I temi trattati dal relatore Stefano Cappelletti, direttore tecnico Eplan, saranno i seguenti: – – L’ambiente di lavoro e la gestione dei dati

– Le norme IEC 81346 / IEC 61355: che aiuto ci possono dare

– Strutturare l’archivio progetti: dati, librerie, cataloghi e macro

– Il riuso delle informazioni all’interno dei progetti e all’interno dell’azienda

– Le metodologie più utilizzate

Per iscriversi al webinar è necessario visitare il sito ufficiale di Eplan.