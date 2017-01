Cegid presenta le ultime novità al NRF Retail’s BIG Show 2017

All’evento dimostrazioni live di una shopping experience connessa e digitale

In occasione del NRF Retail’s Big Show 2017, Cegid, azienda attiva nella trasformazione digitale delle imprese e fornitore globale di servizi e software cloud, presenterà un demo live per svelare la sua offerta in tema di shopping experience connessa avvalendosi del supporto dello storico marchio sportivo Salomon. L’evento si terrà dal 15 al 17 gennaio presso lo Jacob Javits Center di New York.

Salomon: il mondo digitale si fonde a quello fisico

“La vita quotidiana è sempre più mobile e digitale e gli acquirenti stanno prendendo l’abitudine di ricercare online e comprare offline, dopo aver consultato le recensioni online e aver interpellato i social network” afferma Sylvain Jauze, International Operations Director, Cegid. “È per questo che i retailer cercano di mappare qualsiasi tipo di interazione e coinvolgimento legati al mondo del commercio per assicurarsi che al centro di tutto ci sia il consumatore. Siamo estremamente orgogliosi di poter mostrare ai retailer come, attraverso l’utilizzo della tecnologia Yourcegid Retail Y2, possono adattare il business alle esigenze dei loro utenti”.

Riproducendo la quotidianità, i visitatori potranno vivere presso lo stand l’intero viaggio che inizia dal comfort della casa e continua nello store preferito, il tutto interagendo durante il percorso con soluzioni click & collect, vendite associate ai tablet e altre tecnologie in-store. Cegid dimostrerà come i clienti possono comprare online e ritirare la merce in negozio, trasformando i negozi in punti di servizio, gestiti direttamente da dispositivi mobili, fornendo così ai consumatori un’esperienza di acquisto unica.

Dal POS ad un unico punto di servizio

“I retailer stanno dicendo addio al punto vendita come lo conosciamo noi” aggiunge Sylvain Jauze. “Il punto di servizio è la nuova parola chiave. È tutto ciò che il consumatore desidera – la merce o il prodotto che vuole, quando desidera. Facendo leva su una piattaforma unica, centralizzata e aggiornata in tempo reale, consentiremo ai retailer di offrire un’unica esperienza di acquisto attraverso i vari canali, incorporando nuove modalità d’ordine e opzioni diverse di magazzino. In questo modo, i consumatori proveranno una brand experience coerente a prescindere da come fanno acquisti con il retailer”.

La piattaforma di Cegid, Yourcegid Retail Y2, porta il potere e la flessibilità del cloud e della mobilità in un ambiente non virtuale. Con una semplice installazione, un design configurabile e un’architettura modulare, la soluzione è un punto vendita onnicomprensivo e un software per lo store management sia per l’ufficio centrale che per i vari punti vendita.

Uno sguardo al futuro con Next-Gen Retail POS System

Alla conferenza di quest’anno, Cegid permetterà, inoltre, ai professionisti del mondo retail di provare la piattaforma in-store di commercio unificata “Shopping” in via di sviluppo che enfatizza le innovazioni di Cegid in ambito POS. La nuova piattaforma in-store omnicanale unisce funzionalità di catalogazione (corridoio senza fine), clienteling (CRM in-store) e acquisto (POS) in un’unica applicazione. Grazie alla Universal Windows Platform, lo stesso preciso software potrà lavorare su diversi dispositivi, includendo POS fissi e tablet.

I partner tecnologici per un’esperienza d’acquisto sempre più connessa

Oltre alle dimostrazioni live dei prodotti Cegid, una parte dello stand sarà dedicata al Cegid Innovation Store che mostrerà le migliori tecnologie dei partner che hanno collaborato con l’azienda alla realizzazione di questa innovativa soluzione, tra cui Adyen, AURES, Nedap, HP.