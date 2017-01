iHealth amplia la propria gamma di misuratori di pressione

La gamma comprende misuratori da polso e da braccio, per un’automisurazione semplice e veloce della pressione

Al CES 2017, iHealth ha presentato al grande pubblico la serie completa dei propri misuratori di pressione, che si appresta ad arricchirsi con l’ingresso di due nuovi prodotti. Una gamma globale che risponde alle esigenze di ogni tipo di paziente in termini di prezzo, caratteristiche e anche di dimensioni. Tutti i misuratori di pressione sono concepiti per essere user-friendly, estremamente intuitivi e dal design accattivante.

iHealth Neo – Nuovo design, ancora più intuitivo

iHealth Neo è l’evoluzione del premiato misuratore di pressione iHealth Feel: un design nuovo, più sottile, e dotato di un display che consente all’utente di visualizzare i risultati direttamente sul dispositivo. Una memoria interna di 300 misurazioni permette di sincronizzare i risultati con la app iHealth MyVitals via Bluetooth 4.0 quando necessario.

iHealth Clear – Il misuratore di pressione da braccio wireless

iHealth Clear può essere regolarmente utilizzato da due persone. I 2 pulsanti sul pannello frontale avviano la misurazione per l’una o per l’altra con la massima facilità e i risultati vengono visualizzati in automatico sullo schermo HD. iHealth ha creato un dispositivo dal design accattivante per un’esperienza utente completa: dal display è possibile consultare non solo l’ultima misurazione, ma anche la temperatura interna ed esterna.

Grazie a una memoria interna di 1000 misurazioni x 2, non è necessario connettersi allo smartphone ogni giorno. Semplicissimo da utilizzare grazie alla connessione Wi-Fi, iHealth Clear si sincronizza automaticamente con la app iHealth MyVitals dopo la prima connessione.

iHealth View

Disponibile da fine 2016, il misuratore da polso iHealth View è il tool perfetto per il monitoraggio giornaliero della pressione sanguigna. Semplice e pratico da utilizzare, si illumina quando indossato, rileva rapidamente la posizione ottimale per la massima precisione di misurazione e consente di leggere facilmente i risultati sull’elegante display, dove viene visualizzata anche la frequenza cardiaca. Un aiuto concreto per il paziente, senza necessità di disporre di uno smartphone per leggere i risultati. iHealth View si sincronizza automaticamente via Bluetooth 4.0 con la app iHealth MyVitals e può memorizzare fino a 120 misurazioni.

iHealth Track

iHealth Track nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, ed è perfetto anche per le persone anziane. Ispirato al concetto della massima semplicità “one touch”, dispone di un grande display che cambia colore in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Se la pressione è alta il display diventa rosso, se invece è normale diventa verde. iHealth Track può memorizzare 60 misurazioni prima della sincronizzazione. La trasmissione delle misurazioni alla app iHealth MyVitals avviene tramite Bluetooth. Basta solo toccare un pulsante.

La app iHealth MyVitals

Tutti i misuratori di pressione iHealth possono connettersi a iHealth MyVitals, la app di iHealth dedicata alla gestione e al controllo della salute. Disponibile per Apple e Android, la app iHealth MyVitals è ergonomica e semplice da utilizzare. Consente all’utente di visualizzare tutti i dati sotto forma di grafici, confrontare i propri risultati con le raccomandazioni dell’OMS, trasmetterli ai familiari o al medico, esportare i dati sotto forma di report in PDF o tabelle di Excel.