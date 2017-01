Una nuova guida per Avnet Abacus

Nigel Ward nominato presidente con effetto immediato

Avnet Abacus, attiva nella distribuzione di connettori, componenti passivi ed elettromeccanici e sistemi di alimentazione, ha annunciato la nomina con effetto immediato di Nigel Ward in qualità di presidente di Avnet Abacus. Ward sostituisce Graham Mcbeth che ha assunto il nuovo ruolo di presidente di Premier Farnell, distributore globale di componenti elettronici, recentemente acquisito da Avnet. Attraverso una piattaforma digitale la società mette a disposizione di innovatori e ingegneri i più attuali prodotti, servizi e software di sviluppo.

La carriera di Nigel Ward in Avnet copre quasi tre decenni. Sin dall’acquisizione di Abacus nel 2009 ha rivestito ruoli guida nelle attività di Avnet Abacus e anche Avnet Silica in UK, cui si è poi aggiunta la responsabilità di Regional VP di Avnet Silica per il Nord Europa. Negli ultimi due anni, inoltre, Ward ha guidato il settore Lighting di Avnet Silica nella regione EMEA, accrescendo in modo significativo la posizione della società nei mercati strategici dell’illuminazione.

L’approfondita conoscenza di Nigel Ward del settore della distribuzione in grandi volumi e la sua riconosciuta esperienza del mondo Avnet ne fanno l’ideale e naturale successore alla guida di Avnet Abacus in un ambiente di mercato i cui cambiamenti sono estremamente dinamici.

Miguel Fernandez, presidente di Avnet Electronics Marketing EMEA ha commentato: “Nigel ha eccellenti qualità di leadership che riesce a trasmettere al nostro team esecutivo, ed esercita anche un’influente forza motivazionale all’interno della Società. La sua consolidata esperienza in Avnet assicurerà la fluidità nell’avvicendamento dei vertici aziendali senior di Avnet Abacus e il mantenimento dell’alto livello di servizio nei confronti dei nostri clienti e partner raggiunto sotto la guida di Graham. Auguriamo sia a Graham sia a Nigel ogni successo nei loro rispettivi nuovi ruoli”.

“A partire dalla nascita di Avnet Abacus nel 2009 e per tutta la durata del suo mandato come presidente, Graham ha portato la Società ad essere una delle più apprezzate realtà IP&E in Europa, con un consolidato portfolio prodotti, rilevanti competenze tecniche e una capillare assistenza locale” ha aggiunto Nigel Ward. “Negli ultimi sette anni abbiamo lavorato molto insieme ed è mia intenzione continuare nel solco del suo operato guidando i team all’insegna della crescita e del successo.”

Sarà Chris Shipway a sostituire Ward nel suo precedente ruolo. Lavora nella Società da quasi vent’anni in qualità di Country Director e più recentemente come Marketing Director di Avnet Silica in UK e Irlanda.