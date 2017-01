OKI amplia la sua gamma di stampanti smart

L’obiettivo è consentire alle aziende di ottimizzare i flussi di lavoro

OKI Europe ha ampliato la sua gamma di stampanti ‘smart’ portando le funzionalità intelligenti nel segmento desktop e alla portata di aziende di ogni tipologia e dimensione.

C542dn e MC573dn sono gli ultimi dispositivi aggiunti alla gamma di stampanti intelligenti OKI, che comprende i modelli MB492, MB562, MC800, le Serie MC700/MB700 e la Serie ES9000. C542dn è una stampante a colori per piccoli gruppi di lavoro che offre capacità e connettività, per esempio, in un parco pull printing esistente e permette la stampa on demand tramite il suo pannello touch screen che si collega al cloud e a soluzioni mobili.

C542dn e MC573dn dispongono di un’interfaccia utente con uno schermo touch screen LCD a colori da 7” per una facile integrazione nel flusso di lavoro document ale e la connessione a soluzioni software di terze parti. L’accesso ai documenti è protetto da nuove funzioni come Private Print e l’opzione Card Release.

La piattaforma aperta di OKI, sXP, permette la connettività con altri dispositivi, per esempio con un parco pull printing esistente o applicazioni software di terze parti come ad esempio PaperCut, Drivve Image, Ringdale FollowMe o YSOFT SafeQ.

OKI fornisce anche, senza alcun costo aggiuntivo, il software di gestione documentale SENDYS Explorer LITE che permette alle aziende e alle organizzazioni di acquisire, convertire in formati con ricerca, distribuire, caricare su soluzioni cloud e stampare documenti da un capo all’altro di un intero range di divisioni e settori industriali, per esempio nel settore della sanità, del commercio al dettaglio e nella stampa da ufficio. SENDYS Explorer consente la scansione e l’indicizzazione rapida e agevole di diverse tipologie di documenti presso il punto di creazione, per esempio in un contesto clinico, o nella distribuzione di materiale promozionale collaterale alle filiali retail che aiutano le aziende a lavorare in modo più efficiente tagliando i costi.