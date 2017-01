Geolocalizzare per la sicurezza dei lavoratori

Hunext supporta il cliente nella realizzazione di un sistema di geolocalizzazione funzionale e che adempia ai requisiti di legittimità previsti dalla normativa

Per tutelare coloro che operano in ambienti isolati e intervenire tempestivamente in casi di infortunio o di malore si stanno sempre più affermando dispositivi Uomo a Terra e Rilevazione delle presenze geolocalizzata, che servono anche a migliorare l’organizzazione del lavoro e tutelano il patrimonio aziendale.

I dispositivi Uomo a terra e il software ad essi collegato, infatti, sono in grado di localizzare i lavoratori anche quando operano isolati comunicando le situazioni di emergenza. Allo stesso tempo le soluzioni in cloud, come Presenze e Ufficio Web, sono in grado di rilevare e inviare insieme alla timbratura di presenza anche la posizione geografica in cui questa è avvenuta. I responsabili dispongono così di informazioni complete e tempestive che assicurano la rilevazione e la gestione di qualsiasi emergenza. Inoltre conoscere la collocazione di uomini e mezzi consente di ottimizzare la gestione degli interventi, incrementando la velocità di risposta, soprattutto in caso di emergenze o calamità naturali e, attraverso un quadro sinottico cartografico permette di monitorare l’efficacia degli interventi e di programmare con precisione le attività così da evitare sprechi e conseguire economie.

Specialista in questo campo è Hunext, produttrice di soluzioni che, tramite tecnologia GPS, permettono di visualizzare o rintracciare l’ultima posizione valida e di registrare tutti i tracciati percorsi. La soluzione di Hunext, sviluppata in collaborazione con Evomatic, si presenta completa di allarme (sms o email) che partono al verificarsi di eventi quali tentativo di furto, apertura portellone, accensione motore e funziona anche per la tutela della flotta aziendale. L’utilizzo di questi apparecchi in ambienti lavorativi, sebbene forniti per ragioni di sicurezza, comporta però un controllo sui prestatori di lavoro e per questo motivo può diventare causa di conflitto tra le parti sociali. Al fine di ovviare a tutto ciò, prima di installare i GPS sugli automezzi e dotare il personale di dispositivi “Uomo a terra” e di geolocalizzazione, è indispensabile adottare specifiche misure che garantiscano un’attenta compliance aziendale. Hunext supporta il cliente nelle attività necessarie a realizzare un sistema di geolocalizzazione funzionale e che adempia i requisiti di legittimità previsti dalla normativa.