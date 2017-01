Steaming HD 4K e gaming veloci con le novità di Netgear

Lanciati in Italia il router Nighthawk X10 802.11AC + AD e il modem router Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi VDSL/ADSL

Sono due i nuovi prodotti lanciati da Netgear sul mercato italiano: lo Smart Router WiFi Nighthawk X10 AD7200 (R9000) e il Modem Router Nighthawk X8 AC5300 Tri – Band WiFi VDSL/ADSL (D8500).

Lo Smart Router Nighthawk X10 – vincitore del CES 2017 Best of Innovation Award – combina un processore Quad Core 1.7GHz e l’architettura Quad Stream Wave 2 WiFi più la velocità 802.11ad WiFi, in modo da poter godere della velocità wireless combinata fino a 7.2Gbps. L’ultima tecnologia MU-MIMO supporta lo streaming simultaneo, mentre il WiFi 160MHz raddoppia la velocità per i dispositivi mobili. Le quattro antenne esterne attive amplificano il segnale WiFi del Nighthawk X10 per massimizzare la copertura e il throughput.

Nighthawk X10 supporta Plex Media Server con transcodifica per lo streaming 4K ultra-smooth, anche per i dispositivi collegati da remoto. Connettendosi localmente a uno storage, Plex organizza film, programmi TV, musica, video e foto, rendendo così più semplice la ricerca e permettendo all’utente di godere al meglio dei propri contenuti preferiti.

Il Modem Router Nighthawk X8 è invece Tri-band, dotato di un potente processore 1.4GHz dual core, e a differenza dell’omonimo pluripremiato router Nighthawk X8 integra il modem con supporto ADSL / ADSL2 / ADSL2 + e velocità VDSL / VDSL2. Il design two-in-one unisce il router Wi-Fi e il modem VDSL in un unico prodotto, permettendo così di non occupare molto spazio e avere numerosi fili per casa. Grazie al nuovo modem si potranno collegare smartphone, tablet, notebook, SmartTv, console di gioco e lettori Blu-Ray. Il dispositivo è ideale anche per la connessione in fibra grazie alla presenza di una porta WAN.