Medicale, Industriale, Data Center: nuovo seminario CEI – Socomec

Appuntamento a Bergamo il 15 gennaio dalle ore 14.00 alle 18.00

Sull’onda del successo dell’anno scorso, tornano i seminari organizzati da CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, con il supporto di Socomec. Il prossimo appuntamento è previsto per il 25 gennaio con il titolo “Medicale, Industriale, Data Center. La disponibilità di alimentazione attraverso soluzioni dedicate in diversi mercati”.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 14.00, sarà suddivisa in tre principali filoni, ognuno dei quali incentrato su uno specifico mercato verticale, con lo scopo di illustrare le norme e le diverse soluzioni dedicate ad ognuno di essi.

La continuità di servizio è centrale in ambiti molto diversi tra loro. Ogni settore presenta specifiche norme di riferimento con l’obiettivo di guidare e aiutare i progettisti e gli addetti ai lavori a soddisfare l’esigenza primaria della continuità di servizio, che garantisce sicurezza e produzione.

Medicale

Nei locali medici è necessario garantire la sicurezza dei pazienti sottoposti a cure intensive mediante provvedimenti sull’impianto, applicando le Norme CEI e le prescrizioni delle norme degli apparecchi elettromedicali. La prima relazione, “Impianti elettrici nei locali medici – Variante 2 della Norma CEI 64-8 Parte 710”, avrà l’obiettivo di aiutare gli operatori delle strutture sanitarie a valutare la necessità di adeguamenti in funzione di una valutazione del rischio e nel rispetto della regola dell’arte.

Industriale

Le problematiche da affrontare in ambienti industriali al fine di garantire la continuità di servizio sono molteplici. Il secondo intervento, “Disponibilità e affidabilità degli impianti negli ambienti industriali”, si occuperà di prendere in esame le difficoltà che devono essere affrontate per garantire tale continuità.

Data Center

I Data Center costituiscono un settore caratterizzato da una elevata intensità energetica e da consumi in costante aumento. L’ultimo intervento, “Disponibilità, efficienza e misura delle prestazioni energetiche nei Data Center”, dopo alcune considerazioni sulla nuova Norma CEI 64-8/8-1, confronterà in maniera critica le nuove tecnologie elettriche dal punto di vista dell’efficienza energetica, con particolare riferimento al dimensionamento e ai vantaggi degli UPS scalabili hot-swap e delle nuove soluzioni per il monitoraggio delle prestazioni energetiche.

L’appuntamento con il seminario è a Bergamo, presso STARHOTELS, in via B. Ambiveri 35, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

A questo Seminario il Consiglio Nazionale degli Ingegneri attribuisce 3 CFP. Per iscriversi online è possibile compilare la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro il 24 gennaio 2017.