Retail Reimagined: JDA al NRF Retail’s BIG Show 2017

Nel corso dell’evento, l’azienda presenterà un’anteprima della nuova soluzione retail JDA Store Optimizer

JDA Software Group annuncia la partecipazione al National Retail Federation’s (NRF) 106th annual Retail’s BIG Show , che si svolgerà a New York City dal 15 al 17 gennaio. Durante l’evento l’azienda presenterà le soluzioni più innovative per promuovere la centralità del cliente nel settore retail, con un focus sull’evoluzione del punto vendita e sui vantaggi della digital transformation. Il tema promosso da JDA è “Retail Reimagined”, che riflette il cambiamento del settore e la necessità di promuovere un costante rinnovamento per soddisfare al meglio le esigenze dei moderni consumatori, garantendo la profittabilità necessaria. Retail Reimagined comprende soluzioni specifiche di Intelligent Planning, Intelligent Fulfillment e Intelligent Store per ottimizzare le vendite e la customer experience.

Le soluzioni JDA per la pianificazione e l’esecuzione della supply chain end-to-end supportano i retailer nell’affrontare le sfide di questa nuova era digitale, migliorando profittabilità e customer service.

Nel corso dell’evento JDA offrirà un’anteprima di JDA Store Optimizer, un’innovativa soluzione che permette di trasformare flussi di dati disconnessi in attività di merchandising dinamico per il singolo punto vendita, assicurando le scorte nel posto giusto al momento giusto, riducendo gli stock out e favorendo la soddisfazione del cliente.