Scanner portatili: arrivano IRIScan Anywhere 5 e IRIScan Anywhere 5 Wifi

Sono studiati per la mobilità degli utilizzatori i nuovi dispositivi di IRIS che permettono una scansione senza computer

IRIS, specialista in periferiche di scansione mobile e di software OCR, lancia a febbraio quattro nuovi scanner portatili: l’IRIScan Anywhere 5 (disponibile in tre colori) e l’IRIScan Anywhere 5 Wifi.

Dotato di una suite di software del valore di circa 200 euro, tra cui il celebre OCR Readiris, l’IRIScan Anywhere 5 permette di digitalizzare un centinaio di documenti, in formato A4, in modalità batteria, con una risoluzione di 300, 600 o 1200 ppp ed una velocità che va da 8 a 12 PPM. Il dispositivo si contraddistingue per la sua maneggevolezza: basta inserire il documento nello scanner portatile e questo sarà automaticamente archiviato nella carta MicroSD fornita, pronto per essere salvato su un computer, sia PC che Mac.

Sull’IRIScan Anywhere 5 Wifi, il documento sarà automaticamente salvato sulla carta carte MicroSD e potrà essere trasferito in modalità WI-FI su qualunque terminale (smartphone, tablette Android, iPad, iPhone) ed a qualsiasi computer. Di ritorno a casa o in ufficio, i documenti digitalizzati vengono direttamente convertiti in file modificabili grazie a Readiris ed in seguito trasformati, archiviati e condivisi.

La suite di software d’OCR, conosciuta e riconosciuta mondialmente dai più grandi attori IT mondiali, permette d’estrarre facilmente tutte le informazioni chiave per la digitalizzazione. Readiris Corporate converte qualunque documento cartaceo o PDF o immagine in documento modificabile dal pacchetto Office. I file digitalizzati sono scaricabili sul Cloud in un solo clic. Cardiris Corporate, fornito con i prodotti, è un software di riconoscimento di biglietti da visita. Una volta digitalizzati, i biglietti da visita sono automaticamente salvati ed esportati nel gestore dei contatti dell’utilizzatore (Outlook, ACT!, Salesforce.com oppure MS-CRM). Infine l’IRIScan Anywhere 5 Wifi è ugualmente dotato dell’IRISCompressorTM Pro, un software di compressione PDF semplicissimo nel suo utilizzo che permette di comprimere fino a 20 volte la taglia del vostro PDF con un semplice clic col tasto destro del mouse, indicizzando contemporaneamente il documento. In tal modo, si economizza lo spazio di stoccaggio, Cloud o altro, senza compromettere la qualità dell’immagine, le funzioni di ricerca sul testo e l’archivio dei documenti professionali o privati. Il tutto in 140 lingue di riconoscimento disponibili.