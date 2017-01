Synology presenta il router RT2600ac e VPN Plus

Progettato per abitazioni e uffici, il supporto MU-MIMO garantisce la connessione di più dispositivi ad elevate velocità

RT2600ac di Synology è un router ad alta velocità, focalizzato sulla sicurezza e concepito per moderni ambienti privati e professionali. Dotato di potenti package all’interno di un’intuitiva UI, RT2600ac fornisce solide prestazioni con connessioni stabili, continue, cablate e wireless, per più utenti. Inoltre, VPN Plus è commercializzato principalmente per consentire agli utenti di Synology Router di configurare una potente soluzione VPN in sede.

Networking intelligente a casa e al lavoro

Per massimizzare l’esperienza utente e le prestazioni di rete, RT2600ac è alimentato dal processore dual-core 1.7GHz ed è fornito dalle più recenti radio certificate 802.11ac Wave 2, caratterizzate da supporto MU-MIMO, in grado di garantire a più dispositivi di connettersi a più elevate velocità. Con Smart Connect, RT2600ac consente di ottimizzare in modo intelligente la qualità di connessione e di bilanciare i dispositivi su entrambe le radio 2.4GHz e 5GHz per ottenere il massimo in termini di intervallo e di velocità wireless. La larghezza di banda combinata dual WAN con 2.0 Gbps consente agli utenti di sfruttare due connessioni Internet con fibra ad alta velocità per il bilanciamento di carico e il failover.

“Con la crescente richiesta di un Wi-Fi più veloce e più intuitivo” afferma il Product Manager Michael R Wang “i consumatori sono alla ricerca di router ad alte prestazioni in grado di servire in modo affidabile un numero crescente di dispositivi. Con SRM e la sua raccolta di pacchetti disponibili, gli utenti possono adattare il proprio RT2600ac in un versatile VPN, RADIUS e server file in grado di trasmettere file multimediali a elevata larghezza di banda.”

RT2600ac è alimentato dal sistema operativo SRM (Synology Router Manager) che offre strumenti di rete di livello professionale a costi contenuti. L’applicazione Layer QoS (Quality of Service) consente di monitorare e controllare il consumo di larghezza di banda in base non solo ai dispositivi, ma anche alle singole applicazioni. Anche con il controllo traffico avanzato e il rilevamento applicazioni abilitato, il motore di accelerazione hardware consentirà di mantenere elevate le prestazioni e il throughput per tutti i dispositivi connessi. RT2600ac è certificato Wi-Fi e DLNA.

Soluzione potente e intuitiva

L’introduzione di VPN Plus su Synology RT2600ac e RT1900ac apporta a SOHO e alle piccole imprese una nuova esperienza in termini di virtual office. WebVPN fornisce agli utenti un accesso senza client ai servizi interni basati su Web, rendendo il lavoro in remoto facile come l’apertura di un browser. Per chi deve connettersi a un server file o eseguire una manutenzione da remoto, Synology SSL VPN fornisce prestazioni straordinarie supportate dalla crittografia SSL e da una semplice configurazione.

Inoltre, VPN Plus vanta una gamma completa di strumenti di gestione di traffico e autorizzazioni per consentire agli amministratori di visualizzare e ottimizzare le proprie reti. Il supporto per più protocolli, come SSTP, OpenVPN, PPTP e L2TP over IPSec garantisce anche l’integrazione ottimale di VPN Plus in tutti gli ambienti.

VPN Plus offre un account concorrente gratuito con accesso a WebVPN, Synology SSL VPN e SSTP. La licenza per consentire un accesso concorrente sarà disponibile in futuro.