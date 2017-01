Avnet Abacus vince il Platinum Award di Kingbright

Per il settimo anno consecutivo riceve il primo premio Kingbright per la distribuzione

Avnet Abacus, distributore di connettori, componenti passivi ed elettromeccanici e sistemi di alimentazione, business unit di Avnet Electronics Marketing EMEA, gruppo operativo di Avnet, per il settimo anno consecutivo riceve il Platinum Award di Kingbright, produttore taiwanese di dispositivi LED (light emitting diodes) e prodotti correlati.

Il riconoscimento viene attestato a chi realizza i migliori risultati di vendita e di supporto tecnico registrate nel canale distributivo europeo di Kingbright.

“Il livello di efficienza dei servizi raggiunto da Avnet Abacus, che per la nostra gamma LED si riconferma anno dopo anno, è veramente straordinario – commenta Udo Reinhold, Managing Director di Kingbright Europe –. In tutta l’area EMEA, per tutti i nostri clienti, è di estrema importanza la consolidata competenza tecnica e l’approfondita conoscenza del mercato offerta dagli specialisti di prodotto e di vendita di Avnet Abacus, così come la certezza di poter contare sulla costante qualità del supporto, fornito senza soluzione di continuità”.

“Sin dalla costituzione di Avnet Abacus nel 2009, Kingbright è stata partner integrante della nostra realtà nonché un fattore del nostro successo. Un’ottima reputazione, un brand affermato, focalizzato sul servizio al cliente, sulla costante alta qualità e su prezzi competitivi rendono Kingbright adatto per un gran numero di applicazioni industriali” afferma Hagen Götze, Director Supplier e Product Management di Avnet Abacus.