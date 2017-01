Il concerto a casa tua

Panasonic e Berliner Philharmoniker collaborano per portare in ambienti domestici ed in auto la user experience da sala concerto live

Panasonic ha firmato un accordo commerciale con Berliner Philharmoniker (BPH) per collaborare allo sviluppo di tecnologie audio-video tra cui avanzate piattaforme video 4K/HDR e audio ad alta risoluzione.

La collaborazione è iniziata ufficialmente il 1° gennaio 2017 ed esprime l’obiettivo comune di sfruttare al massimo le opportunità fornite dall’attuale evoluzione tecnologica, in termini di riproduzione di una user experience da sala concerto live in ambienti domestici e in auto.

Secondo quanto previsto dalla partnership, Panasonic potenzierà la piattaforma di streaming video Digital Concert Hall (DCH) della Berliner Philharmoniker con una serie di apparecchiature video 4K/HDR evolute, quali telecamere Broadcast, mixer e monitor per l’auditorium e lo studio video della celebre orchestra Philharmonie. L’installazione avrà inizio nel mese di luglio 2017 e il nuovo studio sarà operativo per la stagione concertistica 2017/2018. La DCH manderà poi in onda registrazioni video di concerti 4K/HDR di alta qualità in formati audio avanzati.

Inoltre, la BPH collaborerà con Panasonic e Technics, il marchio audio high-end di proprietà di Panasonic, per riprodurre un’autentica esperienza di sala da concerto sulla più recente apparecchiatura audio e video di Panasonic, per ambienti domestici e auto. Grazie al supporto della società del gruppo di BPH, Berlin Phil Media, Panasonic contribuirà a riprodurre fedelmente e a tradurre in tecnologia all’avanguardia il progetto creativo e artistico dei musicisti stessi. Una soluzione integrerà infatti tutto il meglio della ricerca Panasonic nel campo della registrazione, dell’editing e del mixing, al contempo permettendo un’ottimizzazione della riproduzione audio/video.