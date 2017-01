Impianti SpA entra nel “Circle of Excellence” di ShoreTel

Con un incremento del business superiore al 40%, Impianti SpA è top partner di ShoreTel a livello mondiale

Impianti SpA, system integrator e partner attivo in ambito telecomunicazioni, large enterprise e pubblica amministrazione centrale e locale, è entrata a far parte del “Circle of Excellence 2016”, premio annuale creato da ShoreTel, fornitore americano di sistemi IP per la telefonia e di soluzioni di Unified Communication.

Il “Circle of Excellence” è il programma annuale con cui ShoreTel premia i partner che hanno ottenuto i migliori risultati. In totale sono stati riconosciuti 20 Top Partner e Impianti SpA è stata premiata come top partner in Europa grazie al proprio impegno nello sviluppo di business e in qualità di sales outsourcer di soluzioni altamente tecnologiche.

Impianti SpA da otto anni propone la soluzione di comunicazione business basata su end-to-end IP di ShoreTel, conquistando clienti nel settore manifatturiero, della logistica e della pubblica amministrazione.

“Il premio ricevuto – spiega Simone Lo Russo, CEO di Impianti SpA – è un riconoscimento alla nostra attività di diffusione di un brand che ci sta dando molte soddisfazioni per la sua versatilità, il rapporto costi-benefici, la capacità di integrazione (es. con Skype for Business). Esso, inoltre, testimonia la capacità di andare incontro alle esigenze di quei clienti che vogliono avere la possibilità di investire in soluzioni ad alto valore aggiunto, in una logica di investimento graduale, misurato e in totale sicurezza. Credo sia questo il vero segreto di Shoretel: essere brillantemente semplice”.