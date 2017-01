Epson: nuova stampante per prove colore, fotografie e stampe artistiche

SureColor SC-P5000 assicura una copertura fino al 99% dei colori Pantone® su carta patinata

La nuova SureColor SC-P5000 di Epson è una stampante da 17 pollici progettata specificamente per prove colore, fotografie e stampe artistiche di qualità.

SureColor SC-P5000 è disponibile in due configurazioni: una con inchiostro viola per l’esecuzione di prove colore pre-stampa in modo da consentire a produttori, grafici e agenzie pubblicitarie di riprodurre accuratamente i colori aziendali e di imballaggi o materiali di marketing; l’altra con set di inchiostri LLK, ideale per artisti e fotografi professionisti che necessitano di stampare opere e fotografie perfette in ogni dettaglio, caratterizzate da colori brillanti e da un elevato contrasto.

“Grafici, artisti e fotografi vogliono tutti una sola cosa: poter riprodurre fedelmente i colori – commenta Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia -. La nuova SureColor SC-P5000 assicura una perfetta riproducibilità dei colori in modo che sia possibile stampare in tutta tranquillità, con la certezza che il colore stampato corrisponderà esattamente al colore originale. Non occorre essere esperti per ottenere stampe perfette: SureColor SC-P5000 è davvero semplice da configurare e da utilizzare, oltre a garantire un’elevata affidabilità”.