imageRUNNER ADVANCE di Canon: una soluzione per gli ambienti di lavoro moderni

Le tre multifunzione si integrano con un’ampia gamma di soluzioni documentali, garantendo la riduzione dei costi di possesso

Le nuove stampanti multifunzione imageRUNNER ADVANCE C255/355, C3500 e 4500 di Canon, attiva nelle soluzioni imaging, sono progettate per offrire una user experience comune sia per gli utenti sia per i gestori di sistema. Grazie all’interfaccia utente semplice e le funzioni di connettività avanzate, le nuove famiglie di dispositivi si collocano agevolmente nei più complessi ambienti di lavoro, integrandosi con un’ampia gamma di soluzioni documentali, garantendo la riduzione dei costi di possesso ed offrendo massima sicurezza, il tutto in dispositivi di dimensioni ridotte.

Un ufficio sempre connesso

I nuovi sistemi si basano sulla piattaforma imageRUNNER ADVANCE di ultima generazione, comune con le precedenti serie 6500, C5500 e C7500. La piattaforma condivisa è stata progettata per garantire la massima produttività grazie a un’interfaccia utente comune a tutta la gamma e particolarmente intuitiva. Allo stesso tempo, permette riparazioni veloci, efficienza operativa, un controllo intelligente dei costi di stampa e della gestione del parco da remoto.

Utilizzo mobile

L’approccio Canon al lavoro in mobilità si riassume in questo concetto: lavorare in qualsiasi luogo, in totale sicurezza e con le migliori soluzioni. A supporto di tale filosofia, sono state sviluppate una serie di funzionalità comuni a tutti i modelli della terza generazione imageRUNNER ADVANCE, con particolare attenzione al mobile working e all’ampiamento della connettività. La piattaforma supporta il lavoro in mobilità grazie aIle funzionalità di stampa e scansione mobile, con una serie di opzioni per garantire prestazioni e sicurezza. I flussi attuali devono poter attingere a risorse esterne ed essere gestiti in modo flessibile. La piattaforma supporta questo nuovo approccio con funzionalità estese per connettere ogni tipo di dispositivo, eseguire le attività e trasferire i documenti in tutta l’azienda. La piattaforma si integra in un’ampia gamma di flussi e supporta numerose applicazioni per la gestione dei documenti in mobilità, incluse Apple AirPrint, Google Cloud Print e MOPRIA. ImageRUNNER ADVANCE lavora in perfetta armonia con uniFLOW, la piattaforma per la stampa gestita di Canon, fornendo funzionalità avanzate per dispositivi intelligenti, migliorando la sicurezza e portando ad una maggiore efficienza.

Gestione dei documenti digitali

La digitalizzazione dei documenti amplia la collaborazione e la produttività, permettendo al personale di accedere ai documenti in modo semplice e veloce, ovunque si trovi. La piattaforma imageRUNNER ADVANCE offre potenti funzionalità di acquisizione documentale ed è in grado di archiviare le informazioni in maniera veloce e precisa. La tecnologia Canon rende ancora più semplice la creazione di file, la loro conversione e la loro editabilità. In questo modo possono essere elaborati da software per automatizzare dei processi di business oppure per l’invio ai sistemi di cloud come Google Drive, Evernote, Dropbox e altri ancora, facilitando ulteriormente la collaborazione con le attuali necessità di lavoro.

Ritorno degli investimenti

Canon ha realizzato il sistema imageRUNNER ADVANCE basandosi su un’infrastruttura di manutenzione intuitiva. I tecnici e gli IT manager possono controllare lo stato dei dispositivi e avere accesso alle informazioni riguardanti qualsiasi intervento di manutenzione proveniente da PC o device mobile, migliorando così i tempi di risposta e aumentando la probabilità di una prima riparazione.

“Con queste tre nuove serie, Canon sta rafforzando la posizione di leader della gamma imageRUNNER ADVANCE, la line-up più forte che abbiamo mai avuto e in grado di rispettare le esigenze dei clienti in termini di costi totali di stampa”, ha commentato Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director Business Group i Canon Italia. “I nuovi dispositivi sono progettati per adattarsi perfettamente negli ambienti di lavoro moderni e affollati, con un impatto minimo sugli spazi. Le aziende comprendendo sempre di più il valore dell’informazione contenuta in ogni singolo documento, per questo i nuovi sistemi giocano un ruolo fondamentale nel rendere i flussi di lavoro più veloci e intuitivi.”

“Le imprese mirano a rendere il loro ambiente di lavoro più agile e al tempo stesso sicuro, riducendo i costi di gestione. E è proprio nel rispetto di questa priorità che Canon ha progettato l’ultima generazione della piattaforma imageRUNNER ADVANCE. L’interfaccia e la connettività in cloud assicurano il supporto della piattaforma per la crescita delle aziende negli anni a venire”, conclude Teresa Esposito.