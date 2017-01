Stampa su tessuti e accessori: due nuove soluzioni da Epson

In mostra a PTE Promotion Trade Exhibition Epson SureColor SC-F6200 e Epson SureColor SC-F2000

In occasione di PTE Promotion Trade Exhibition, la fiera internazionale dell’oggetto pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione in corso a Milano, Epson mette in mostra due nuovi sistemi di stampa.

SureColor SC-F6200

SureColor SC-F6200 è una stampante a sublimazione pensata per produrre materiale promozionale tanto su tessuti quanto su substrati rigidi. Ideale per la stampa su oggetti 3D, SureColor SC-F6200, è fornita con l’inchiostro nero Epson HDK per produrre immagini brillanti con contorni nitidi, neri più profondi e ombreggiature uniformi.

Si tratta di una soluzione completa che comprende hardware, software, testina di stampa e carte per il trasferimento a sublimazione.

SureColor SC-F2000

Epson SureColor SC-F2000 è un dispositivo creato per la stampa diretta su capi di abbigliamento e accessori in modalità a due colori su tessuti bianchi. La stampante utilizza inchiostri resistenti alla rottura e morbidi a contatto con la pelle e consente di stampare una maglietta in 27 secondi.

Epson SureColor SC-F2000 può essere configurata in base alle diverse esigenze, con la possibilità di stampare sia su tessuti bianchi che su tessuti colorati, grazie anche all’utilizzo dell’inchiostro bianco.