Ready Informatica distribuisce Blancco in Italia

Si sta lavorando allo sviluppo del canale italiano

Ready Informatica, distributore italiano ad alto valore aggiunto con un focus sulle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, porta in Italia i prodotti di Blancco Technology Group, fornitore globale di soluzioni di cancellazione sicura e certificata dei dati su supporti HD e SSD installati su PC, Server e Storage, nonché su dispositivi mobili iOS e Android.

La clientela di Blancco è composta da produttori di apparecchiature, operatori di rete mobile, rivenditori, istituti finanziari, operatori sanitari e organizzazioni governative di tutto il mondo. Blancco rappresenta di fatto lo standard globale nella cancellazione sicura e certificata dei dati. Assiste migliaia di organizzazioni con una linea di assoluta difesa contro le costose violazioni di sicurezza, nonché con una verifica della conformità normativa attraverso un controllo che è a prova di manomissione.

Il prodotto di punta, High Volume Erasure facilita l’eliminazione sicura e responsabile degli assets IT e consente anche alle aziende di riutilizzare o rivendere in modo sicuro dispositivi che altrimenti sarebbero giunti alla fine del loro ciclo di vita, come ad esempio computer portatili, smartphone, schede SD esterne e chiavette USB. Con High Volume Erasure i dati sono rimossi da tutte le unità, SSD comprese, dai computer desktop/laptop, server, dagli ambienti storage e dai dispositivi mobili iOS ed Android.

“Siamo entusiasti di questa partnership italiana con Ready Informatica per la distribuzione di Blancco – afferma Steve Holton, Presidente & CRO, Blancco Technology Group -. Ready Informatica è riuscita a costruire una forte reputazione, imponendosi come uno dei migliori distributori del Paese, vantando diverse soluzioni a portafoglio, forti relazioni e una significativa presenza sul territorio. Questa partnership ci permetterà di espandere il nostro business in modo efficace”.

“Con il termine per l’adeguamento al regolamento GDPR fissato per il 25 maggio 2018 – prosegue –, siamo certi che le nostre competenze sulla sicurezza dati e le nostre soluzioni di cancellazione dei dati, diventeranno uno strumento fondamentale per le imprese europee, che potranno così gestire al meglio i loro dati, riducendo i rischi per la sicurezza e garantendo la conformità con le norme e le linee guida in materia di protezione dei dati”.

“Con la distribuzione di Blancco siamo entrati a pieno titolo nella fornitura di soluzioni che permettono alle aziende di essere compliant con la nuova legge europea GDPR – commenta Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica -. Siamo convinti che non bisogna attendere il 2018 per ottemperare alle richieste europee. La garanzia che siano stati cancellati i dati sui dischi dismessi e ancora presenti nelle zone inutilizzate dei nostri PC, Server e Storage e sui dispositivi mobili iOS e Android è già oggi un argomento importante da portare all’attenzione dei responsabili della sicurezza nelle aziende”.

Ready Informatica svilupperà nei prossimi mesi il canale italiano per conto di Blancco reclutando sia rivenditori che service providers che ITAD (aziende che offrono servizi per la dismissione degli assets) organizzando una serie di webinar, seminari e training nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.