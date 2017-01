Acty, l’assistenza remota in video chiamata

Il servizio, per smartphone e smartglasses, permette alle aziende efficienza e un notevole risparmio sui costi di uscite e trasferte

Arriva sul mercato del software il servizio Acty, soluzione innovativa che fornisce assistenza video da remoto. Una piattaforma che osserva con gli occhi del cliente, in qualsiasi parte del mondo si trovi, per fornirgli supporto. Acty è un progetto di Icona, azienda nella realizzazione di progetti e soluzioni software per il miglioramento dei processi di assistenza alla clientela.

Come funziona

Acty, compatibile con ogni dispositivo (Desktop, Notebook, Tablet, Mobile, Smartglasses), consente di attivare facilmente e in modo semplice, una video chiamata tra l’operatore e l’utente, che, attraverso una App, per iOS e Android, potrà utilizzare il suo smartphone come una telecamera per inquadrare il problema, trasmettere le immagini e ottenere supporto e assistenza in tempo reale. Acty consente di effettuare foto e registrazioni video, rilevare la posizione GPS, leggere un barcode, condividere documenti e archiviare tutte le informazioni ottenute durante l’assistenza video. Inoltre, per interventi che necessitano di un’attività altamente professionale, Acty mette a disposizione la App per smartglasses al fine di consentire al tecnico di poter operare a mani libere mentre si trasmettono le immagini e si opera in assistenza.

Settori d’impiego

Il servizio web, utilizzabile in modalità cloud, può essere impiegato in vari settori, dall’assistenza di impianti come quelli idraulici, elettrici, informatici, alle situazioni di emergenza, come assistenze sanitarie o ambientali, fino ad arrivare alle attività di verifica, come perizie, sopralluoghi, audit.

“Con Acty pensiamo di ripetere e ampliare su scala internazionale il successo del nostro servizio di teleassistenza software ed ampliare il nostro portafoglio clienti. – Afferma Giorgio Nepa, presidente di Icona – Pur offrendo numerose funzioni è stato realizzato per essere semplice da utilizzare grazie alla sua interfaccia intuitiva e all’App tradotta in 8 lingue che permette ai nostri clienti di offrire il proprio servizio di assistenza anche all’estero. Collaborare in diretta video consente agli esperti (delle aziende) di (fornire servizi più efficienti e) condividere conoscenze con clienti e colleghi senza costi aggiuntivi, riducendo notevolmente uscite e trasferte“.

Per gli utenti la App di Acty è gratuita e disponibile per sistemi iOS e Android, mentre per le aziende è possibile attivare il servizio in modalità Free oppure, dopo aver usufruito della prova gratuita di 15 giorni scegliere tra uno dei tre piani di abbonamento (Owl, Hawk o Eagle) disponibili con pagamento mensile o annuale con la possibilità di interromperlo in qualunque momento.