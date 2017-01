Centro Computer: Giorgio Sgobino è un nuovo Business Developer Manager

Sarà sua responsabilità incrementare le vendite nel segmento delle soluzioni per Data Center e Hybrid Cloud

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni It per le aziende, potenzia il team commerciale con l’inserimento in squadra di un nuovo Business Developer Manager.

Giorgio Sgobino lavorerà per incrementare la spinta commerciale sul portfolio delle soluzioni dedicate a Data Center e Hybrid Cloud e riporterà direttamente a Daniele Dalla, direttore commerciale di Centro Computer.

Sgobino possiede un’esperienza ventennale nel mondo della vendita del settore ICT e un consolidato know how tecnologico, maturati in realtà multinazionali come IBM, Lexmark, HP e HPE nelle quali ha ricoperto ruoli di responsabilità nella definizione delle strategie di vendita e nell’acquisizione di nuovi mercati. Il suo ingresso in Centro Computer contribuirà a potenziare le attività della divisione specializzata nell’implementazione di soluzioni e servizi per infrastrutture di data center e creazione di ambienti di cloud ibrido.

“Sono entusiasta di essere entrato a far parte di un’azienda tutta italiana, propositiva e innovativa come Centro Computer – commenta Giorgio Sgobino –, dove il nostro obiettivo quotidiano è supportare i clienti nella trasformazione tecnologica del Data Center, assicurando la corretta metodologia e i nostri servizi professionali. Proponiamo soluzioni rivoluzionarie con impostazioni consolidate, attingendo dalle nostre best practices e con le competenze specialistiche acquisite lavorando sui prodotti dei vendor tecnologici leader sul mercato”.