VTech acquisisce Snom

Nonostante l’acquisizione l’azienda produttrice di telefoni IP manterrà lo stesso team

In seguito alla recente acquisizione del Gruppo VTech, la Snom Technology, produttore di telefoni IP per le aziende, non subirà sconvolgimenti e tutto il personale degli uffici commerciali, marketing e di sviluppo verrà mantenuto interamente. L’azienda berlinese si dedicherà adesso all’espansione e al rafforzamento della propria posizione sui mercati globali.

Vent’anni di design tedesco e software hosted in Germania

L’elegante design ergonomico, la qualità HD dell’audio a banda larga e i software user-friendly dei telefoni IP Snom e delle soluzioni DECT Snom per la mobilità sul luogo di lavoro continueranno ad avere la loro culla in Germania, assicurando che i livelli di sicurezza delle comunicazioni vengano come da sempre mantenuti.

Gernot Sagl, CEO di Snom Technology, crede fermamente che il produttore di telefoni IP, ora che è parte di VTech, possa rafforzare la sua posizione sul mercato: “I nostri clienti continueranno a beneficiare dello stesso livello di design di alta qualità, know-how produttivo, sicurezza e interoperabilità di sempre. Inoltre, grazie al contributo diVTech, ora possiamo anche puntare a livelli migliori dei nostri servizi e del nostro supporto, nonché ad un entusiasmante ampliamento del nostro portafoglio prodotti“.