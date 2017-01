Come gestire molteplici segnali AV in soluzioni Digital Signage: il webinar

Tornano gli appuntamenti di LINDY. Il primo è il 25 gennaio

Dopo aver affrontato nel 2016, in associazione con InfoComm, temi importanti come la distribuzione di segnali AV, le lunghe distanze, l’HDBaseT e la fibra ottica, riprendono il 25 gennaio i webinar di LINDY, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di cavi e accessori per computer. Protagonista, questa volta, sarà la gestione di molteplici segnali e dispositivi AV per soluzioni Digital Signage in contesti medio grandi. Come sempre verranno tenute in considerazione le principali tecnologie AV con particolari approfondimenti sugli aspetti tecnici e applicativi.

Più in dettaglio, il primo webinar per il 2017, che si terrà dalle 14.00 alle 15.00, insegnerà ad affrontare e risolvere le problematiche tipiche delle grandi installazioni AV. Verranno illustrate le soluzioni comuni per la conversione e gestione di segnali soffermandosi in particolare sulle matrici modulari e fornendo suggerimenti operativi utili a risolvere problematiche tipiche delle grandi installazioni.

Gli obiettivi principali del webinar saranno quelli di capire il corretto funzionamento e la flessibilità dei sistemi modulari, comprendere il corretto metodo di installazione e configurazione per una gestione efficiente dei segnali AV e infine determinare quali sono i contesti migliori in cu utilizzare le matrici modulari.

Per registrarsi al webinar – entro il 24 gennaio – occorre visitare la pagina ufficiale.